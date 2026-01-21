板橋公所金馬賀新春 書法名家揮毫贈春聯

社會中心／李豫翰、蔡承翰 台北報導台北市大安區熱鬧的東區巷弄，在19號下午有一輛車大喇喇停在社區大樓的停車場前，至少半個小時，裡頭車出不來，狂按喇叭都沒辦法，就在這時，有員警騎車經過，趕快處理違停，但由於當時在處理其他案件，沒帶開單機，開不了單，被民眾PO網質疑。黑色轎車擋在社區車庫前，大家左等右等，急得像熱鍋上的螞蟻，往裡頭看，有輛白色轎車出不來，看到員警經過，趕快攔轎申冤。店家想到都很無奈，這起紅線當停車格的誇張事件，就在19號下午3點多，台北市大安區敦化南路一段190巷弄內，民眾拍下過程PO網，這輛黑車至少停了超過半小時，不僅阻礙交通，還影響社區出入，就有人質疑警方明明在場，為何不開單。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／Threads）社區管理員幫忙緩頰，原來這名員警處理其他案件正好路過，趕快幫忙處理違停，先用警用查詢系統透過車牌查到車主電話，但對方沒接，加上身上沒帶開單器，只得請派出所同仁來協助開單，偏偏就在這時，車主出現了，頻頻跟大家道歉，開車離開。轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議（圖／民視新聞）紅線違停，警方可以開單舉發最高1200元罰鍰，但大多數情況，員警都會以勸導為主，除非車主遲遲沒現身、或態度不佳，才會開單處理，這回員警不是不開，而是處理其他案件，沒帶開單機，車主幸運躲過開罰命運，但下次還是乖乖找停車場，才不會造成大家麻煩。原文出處：轎車"擋社區停車場前"半小時 警經過處理"沒開單"惹議 更多民視新聞報導不配為人父母！台中媽囚21歲小女兒2年「電線纏繞餓死」 母、父一併起訴獨子弒親狂砍37刀！稱「給5千太少」 家屬怒斥：每月至少給4、5萬罷免亮票惹出大麻煩！北院判決出爐 趙少康驚喊：沒坐過牢去關算了

