板橋公所1/28-30迎馬年喜氣邀醉墨軒書會揮毫贈春聯

板橋區公所金馬賀新春一月廿八日至一月三十日舉行書法名家揮毫贈春聯。（資料照：板橋區公所提供）

為迎接今年馬年農曆春節，板橋區公所將於一月廿八日至一月三十日在公所六樓禮堂舉辦丙午年「金馬賀新春‧揮毫贈春聯」活動，邀請「醉墨軒書會」多位書法名家現場揮毫，歡迎市民索取春聯，將新春喜氣與好運帶回家。

板橋區長陳奇正今（廿一）日表示，春節貼春聯是臺灣家戶的重要傳統，公所每年過年前夕會舉辦揮毫贈春聯，深受市民喜愛。本次規劃五場次，分別一月廿八日及一月廿九日上午九時至十一時三十分、下午一時三十分至四時，以及一月三十日上午九時至十一時。透過書法名家揮毫，讓民眾將年節喜氣帶回家，推廣書法藝術之美。

醉墨軒書會理事長唐菁表示，春節前與市民共享揮毫創作是書會多年來的重要盛事，此次特別準備多款寓意吉祥、招福納喜的馬年賀歲詞句，讓民眾張貼於家中迎接生氣蓬勃、好運奔馳的馬年新春。板橋區公所指出，自一○○年起辦理揮毫贈春聯至今已邁入第十五年，每年安排書法老師現場揮毫致贈春聯與斗方，在電子化普及的年代，親手書寫的春聯更添親切感與溫度，邀請市民踴躍參與一起迎喜氣。