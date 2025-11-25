板橋公有停車場再增一座 忠孝公園地下停車場即日起免費停車1個月

▲侯友宜今日出席板橋區忠孝公園地下停車場啟用典禮。

【互傳媒／記者 陳德儀／新北市 報導】板橋區公有停車場再增一座！為滿足地方停車需求，新北市政府於板橋區忠孝公園闢建地下停車場，新北市長侯友宜今（25）日出席啟用典禮，宣布自今日18時起至12月24日試營運，開放1個月免費停車，鼓勵民眾多多利用。

侯友宜表示，板橋區忠孝公園周邊舊社區林立，且鄰近重慶黃昏市場、國慶黃昏市場及遠東通訊園區等人口稠密區，停車需求與日俱增。市府投入4.7億元興建忠孝公園地下停車場，提供204格汽車停車位、36格機車停車位，並導入車牌辨識、在席偵測、智慧尋車及多元繳費等智慧化服務，讓民眾停車更便利。此外，市府同步翻新忠孝公園溜冰場、體健設施、步道及籃球場，提供市民朋友舒適的運動休憩場所。

侯友宜指出，新北市自108年起持續推動公有停車場建設，總計已新建121座智慧化停車場，共新增3萬4,211格汽車停車位、9,239格機車停車位。其中，板橋忠孝公園地下停車場因受疫情、缺工缺料等影響，歷經6次流標後總算在112年開工，今（114）年順利完工。板橋區已累計新建21座停車場，未來市府團隊會持續興建公有停車場，滿足民眾需求。

交通局表示，忠孝公園地下停車場將自12月25日起正式收費營運，臨停費率為汽車每小時30元、機車每次20元；同時有汽車月票130張、每張4,000元，機車月票16張、每張300元，月票抽籤辦法詳見交通局網站，歡迎有停車需求的市民朋友多加利用。