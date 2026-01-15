板橋公私協力送暖 守護獨老渡寒冬





冷氣團持續報到，新北市板橋區公所媒合慈后宮及深丘福德宮，於歲末寒冬之際共同發起獨居長者關懷行動，將信仰力量化為實際助人溫度。慈后宮舉辦「送平安紅包關懷獨居長者」；深丘福德宮則同步啟動「捐棉被助弱勢獨居長者」，期盼讓弱勢族群在冬日不再寒冷，感受宮廟的溫暖與愛心。

慈后宮主委邱勝斌說，農曆新年即將到來，對許多長者而言，不僅是節日，更是對團圓與關懷的期待。然而獨居長者常因缺乏家庭支持與資源，在年節時倍感孤單與壓力。因此特別發起送「平安紅包」活動，希望傳達宮廟的年節祝福，讓獨居長者感受到來自地方的關懷與善意。

深丘福德宮主委陳廉誠指出，近期氣溫驟降，弱勢獨老在家中面臨更嚴峻的保暖挑戰。此次捐贈羽絨保暖棉被以低收入戶獨居長者為優先對象，由宮廟主動結合里辦公處與社福網絡進行發放，確保資源精準送到最需要的獨居長者手中，協助提升生活品質與讓獨居長輩們不再受寒。

板橋區公所陳區長奇正感謝並協同兩位宮廟主委，以及在地里長與社福志工，親自訪視關懷獨居長者並協助發放，除送上紅包與棉被外，也提供生活物資，了解長者日常生活、居家環境及健康需求，展現「不只是物資捐贈，更是人與人的溫馨關懷」。

板橋區公所表示，宮廟是地方重要的社會支持力量，此次慈后宮與深丘福德宮攜手投入獨老關懷，在在體現板橋在地互助與社會公益的精神，為歲末年終帶來最溫暖的示範。並期盼社會各界，關懷弱勢獨老不應僅限於節慶，而是日常持續的陪伴與支持，未來希望有更多民間力量投入，共同守護每一位在地的獨居長者，讓板橋成為更友善、更溫暖的城市。

