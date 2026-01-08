板橋公車全武行！82歲老翁猛揮18拳揍司機 外國人目睹出手相救

板橋847公車上昨晚上演全武行。（圖／翻攝Threads／＠__xiao52）

新北市板橋區昨（8日）晚間發生一起公車暴力事件。一名82歲黃姓男乘客在搭乘847公車途中，頻頻質問司機是否已抵達亞東醫院捷運站，並不斷抱怨司機駕駛行為。即便公車已到站，該名乘客仍拒絕下車，雙方情緒失控後在車門口爆發肢體衝突，激烈畫面被民眾拍下，在網路上迅速流傳。

根據警方調查，事件發生於晚間19時35分，地點在板橋區南雅南路二段17號前。當時60歲的林姓司機駕駛847路公車行經上述地點，車上載有82歲的黃姓乘客。黃男在車程中多次詢問「亞東醫院站到了沒」，並持續對司機碎念抱怨，質疑其未專心開車。

當車輛抵達亞東醫院捷運站後，黃男仍未下車，並持續以激動語氣與司機口角。雙方爭執過程升溫，最終在車門口爆發衝突。

從現場影片可見，黃男站在公車前門階梯處突然情緒失控，朝司機頭部連續揮拳，短短數秒內揮出至少18拳。林姓司機試圖舉手防禦，但仍多次中拳，為了自保，司機最後彎腰抱住黃男雙腿，試圖使對方失去重心，雙方一度僵持在車門口。

就在僵持之際，一名外國男子經過目睹情況，從後方拉了穿紅衣的黃男一把，成功幫助司機解圍。隨後警方趕抵現場，可見黃男疑似因體力透支，坐倒在地，場面一度混亂。經查證，雙方皆有受傷並互相提出傷害告訴，警方已將兩人帶回派出所偵辦。

