板橋公車肢體衝突！司機、乘客互毆 雙雙進警局告傷害

乘客與司機發生衝突。（圖／東森新聞）





新北市板橋區今（8日）晚間發生公車司機與乘客肢體衝突事件。警方指出，晚間7時35分許，一輛847路線公車行經南雅南路二段17號前時，車上82歲黃姓乘客疑因不滿車輛過站未停，與60歲林姓司機發生衝突。

警方初步了解，黃姓乘客搭車途中多次詢問司機是否即將抵達亞東醫院站，過程中不斷指責司機未妥善駕駛；公車行駛至亞東醫院捷運站後，黃姓乘客仍未下車，持續碎念，雙方情緒失控，最終在車上爆發互毆。

警方獲報後立即派遣線上警力到場，並通知相關幹部到場協處。經查證，雙方皆有受傷並互相提出傷害告訴，警方已將林姓司機與黃姓乘客帶返派出所偵辦，全案依傷害罪移送新北地檢署進一步調查。

廣告 廣告

東森新聞關心您

暴力行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

獨家／駕駛不滿乘客過站硬要上車狂罵人 統聯道歉了

婦逆向遭捲公車底！狂拍車身喊痛求救 雙腿全斷急送醫

獨家／最暖公車站！可邊泡湯邊等車 遊客瘋朝聖

