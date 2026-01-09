板橋公車變擂台！82歲老翁狂揮18拳打司機 司機抱腿硬撐反制

[FTNN新聞網]社會中心／綜合報導

新北市板橋區昨（8）日晚間發生一起公車暴力事件，一名82歲黃姓老翁搭乘公車途中，因不斷質疑司機駕駛狀況、詢問是否已到站，與60歲林姓司機爆發口角，最終在公車門口演變成肢體衝突。老翁情緒失控朝司機連續揮拳，短短數秒至少出拳18次，激烈畫面被一旁民眾拍下並在網路上瘋傳。

新北市板橋區昨（8）日晚間發生一起公車暴力事件。（圖／翻攝畫面）

警方指出，事件發生於晚間7時35分，地點在板橋區南雅南路二段17號前。當時林姓司機駕駛847路公車行駛途中，黃姓乘客多次詢問「亞東醫院站到了沒」，並一路碎念、指責司機「沒有好好開車」。

公車抵達亞東醫院捷運站後，黃男卻遲遲未下車，仍持續對司機抱怨，雙方口角隨即升高，在公車前門階梯處爆發肢體衝突。根據民眾拍攝畫面，黃男突然情緒失控，站在車門口朝司機頭部猛力揮拳，短時間內連續出拳至少18次，司機不斷舉手防禦仍多次被擊中。

為了自保，林姓司機隨即彎腰抱住對方雙腿，試圖讓黃男失去重心制止攻勢，雙方一度在車門口僵持。車上乘客見狀嚇得紛紛走避，就在衝突持續之際，一名外籍乘客從後方上前拉開黃男，成功協助司機脫身，避免事態進一步擴大。

警方獲報後迅速到場處理，當時黃男已因體力不支癱坐在站牌旁地面，神情疲憊。經初步檢視，林姓司機僅受輕微擦挫傷，雙方皆有受傷情形，並互相提出傷害告訴。警方已依傷害罪將案件移送新北地檢署偵辦，詳細事發經過仍待進一步釐清。



