板橋公車82歲翁「18連環拳」猛灌司機！激烈全武行乘客嚇傻

新北市板橋區昨日晚間7時35分，一輛847路線公車停靠捷運亞東醫院站3號出口時，發生乘客毆打司機事件。根據現場影片顯示，事發當時公車行經南雅南路二段，82歲黃姓男乘客疑因60歲林姓司機過站未停，雙方爆發激烈口角。

衝突迅速升級為肢體暴力。穿著羽絨外套的黃姓男子在下車時情緒失控，朝林姓司機臉部連續揮拳，據目擊者統計至少出拳18次。林姓司機初時以雙手遮擋防禦，但仍遭多次擊中。面對持續攻擊，司機隨即改變策略，直接抱住黃男右大腿，試圖讓對方失去重心，雙方在公車前門僵持不下。

車內乘客面對突如其來的衝突紛紛閃避，多人拿出手機記錄事發經過。關鍵時刻，一名外籍男乘客見狀立即上前，將黃男拉開制止衝突繼續擴大，現場民眾隨即報警求助。

板橋分局接獲報案後，迅速派遣轄區員警趕赴現場，並通知派出所幹部及偵查隊協助處理。警方抵達時，雙方情緒仍未完全平復。黃姓男子已顯露疲態，癱坐在地上；林姓司機則有輕微擦挫傷。

經警方初步調查，衝突起因確為過站爭議。雙方各執一詞，均堅持提出傷害告訴。警方完成現場蒐證及相關筆錄後，全案依傷害罪嫌移送新北地檢署偵辦。此事件影片在社群平台Threads曝光後引發關注，凸顯大眾運輸駕駛員工作環境的安全議題。

