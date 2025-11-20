板橋再添智慧停車場 溪北公園啟用提供1個月免費

（記者陳志仁／新北報導）板橋溪北公園新建地下兩層停車場，並於今（20）日舉行啟用典禮；新北市長侯友宜宣布自今日起至12月19日試營運，提供為期1個月的免費停車服務，盼減輕周邊社區長期面臨的停車壓力，並鼓勵民眾善加使用智慧化停車設施，享受更便利的城市停車體驗。

圖／新北市長侯友宜宣布板橋溪北公園停車場試營運1個月。（新北市政府交通局提供）

侯友宜表示，板橋人口稠密、社區聚集，停車空間不足一直是市民反映的主要問題，本次啟用的溪北公園地下停車場暨公園改建工程，提供280格汽車停車位及50格機車位；停車場導入智慧停車管理系統，包括車牌辨識、車位在席偵測、智慧尋車、多元支付方式與電動車充電服務，大幅提升使用效率及便利性。

侯友宜強調，此案不僅增設停車空間，更同步改善溪北公園整體環境，包含填平原有景觀池以增加民眾活動空間、優化步道與舞台廣場、增設天幕籃球場等；另預計於明（115）年增設兒童遊戲場，完善不同年齡層的休憩設施，讓公園成為更友善的社區共享空間。

侯友宜說，自108年起，新北持續投入資源於各區新建停車場，其中板橋區已陸續完成21處，共新增3,094格汽車位與1,606格機車位；除今日啟用的溪北公園停車場外，板橋忠孝公園地下停車場也將於下週開放，逐步改善板橋整體停車環境。

交通局停車管理科科長吳清哲補充，溪北公園地下停車場導入車牌辨識、熱顯像儀、即時監控、一鍵通報及低壓細水霧系統等智慧與安全設備，並設6座電動車充電樁；該停車場將於12月20日起正式收費，汽車每小時30元、機車每次20元，另提供220張汽車月票及35張機車月票，抽籤辦法已公告於交通局網站。

