板橋冬令發放祈福會 歡喜圍爐溫暖迎新春

農曆年節將至，慈濟基金會秉持「以愛鋪路、以善傳家」的精神，1月31日在板橋志業園區舉辦「2026北區冬令發放祈福會」。活動結合板橋、三峽、樹林、土城四區志工力量，邀請長期關懷的照顧家庭齊聚一堂，共計688戶受益，其中225戶、439人親臨現場，並有597位志工投入服務，場面溫馨感人。

走入園區，紅燈籠高掛、大型海報映入眼簾，年節氛圍撲面而來。祈福會於上午十時正式展開，會前志工精心規劃義剪區、蔬食好味道、發願祈福區、靜思春聯區、童玩區、健康諮詢區、樂齡互動區及特色站點，讓照顧戶依興趣參與。其中義剪與健康諮詢最受歡迎，分別服務96人與95人，展現志工專業與貼心。

照顧戶楊女士偕同母親首次體驗中醫針灸，女兒原本緊張，卻在治療後感覺神清氣爽，頭痛與胃脹皆獲改善，直呼「很神奇」。她更希望母親在照顧家庭之餘，也能善待自己，母女之情在溫暖氛圍中更顯深厚。

在「拉車向前行」歌聲中，照顧戶陸續入座。土城區李麗文與手語團隊帶來「幸福的臉」、「快樂台灣年」暖身團康，讓大家動一動，笑聲洋溢。司儀莊凰圓、曾麒瑄以親切語調歡迎大家「回家」，並闡述活動意義。大螢幕播放「2025慈善大事記」，呈現慈濟志工在全球災難中持續伸援的身影，提醒眾人「慈悲無國界」。

同場出席的還有板橋區長陳奇正、樹林區長洪崇璉、三峽區長施玉樣及多位里長。他們共同展示市長新春祝福春聯「馬祥厚運」，並以國、台語向大家賀喜。

生命見證分享環節中，新埔二照顧戶張女士娓娓道來。她原為經絡按摩師，疫情衝擊下改賣石花凍，卻在2023年意外燙傷，燒燙傷面積高達四成。即便如此，她仍堅強復出，並在志工陪伴下投入香積助廚。她感性表示：「人生有希望，沒有做不到的，只有想不到的。」

樹林區越南新住民陳女士亦登台分享。她獨力撫養雙胞胎，其中一女患腦性麻痺合併癲癇，生活艱辛。自2022年起，慈濟志工走入她的生命，持續關懷。她多次哽咽感恩，場面令人動容。

林平倫帶來扯鈴表演，結合傳統技藝與新式發光鈴，炫目演出令觀眾目不轉睛。志工團隊則以戲劇重現「竹筒歲月」，演繹六十年前花蓮家庭主婦每日五毛錢入竹筒的慈善起源，展現慈濟精神代代相傳。

新北市社會局局長李美珍特別攜竹筒「回娘家」，致詞時表示：「每天將零錢投入竹筒，累積善念，響應上人關懷弱勢的精神。」她並代表市長侯友宜向照顧戶致上新春祝福，感謝慈濟志工年年付出，讓弱勢家庭感受愛與溫暖。同場出席的還有板橋區長陳奇正、樹林區長洪崇璉、三峽區長施玉樣及多位里長。他們共同展示市長新春祝福春聯「馬祥厚運」，並以國、台語向大家賀喜。

活動尾聲，志工邀請眾人舉起蓮花燈，點傳心燈，虔誠祈願天下無災無難。資深志工吳碧桃上台致詞，呼籲大家「有能力就要將愛傳下去，幫助更需要的人」，並祝福家家平安、身體健康。

祈福會後，齋堂與教室共設71桌圍爐，七菜一湯搭配水果甜點，佳餚香氣四溢。新芽學子組成的「歡樂長笛樂團」演奏輕快樂音，懷舊老歌演唱、有獎徵答與抽獎活動接連登場，現場笑聲不斷。餐後，志工於福慧廳送上物資與祝福，讓照顧戶滿載而歸。

慈濟基金會表示，2026年全台共舉辦56場冬令發放暨圍爐活動，預計惠及近27500個家庭。透過志工的陪伴與社會各界的支持，讓弱勢家庭提前感受年節氛圍，凝聚社會善念。

此次北區祈福會不僅是一場餐聚，更是一場心靈的交流。從義剪、健康諮詢到生命見證，從竹筒歲月到點燈祈福，慈濟志工以行動傳遞愛心，讓「歡喜圍爐迎新春」不僅是口號，更是實踐。

撰文：賴春薇／攝影：陳坤富、蘇安邦、陳土港、廖佩珍