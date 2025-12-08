板橋凌晨氣爆！她上廁所逃過一劫 嚇喊：若早一點我就不在了

生活中心／許智超報導

板橋府中商圈今日凌晨發生氣爆事故。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋區府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆事故，事故地點位於大樓2樓餐廳，幾乎整層被炸毀，且由於爆炸威力強大，導致大量殘骸、玻璃噴至街道，造成5名路人受傷，目前無生命危險，稍早已順利出院，而氣爆原因仍有待進一步調查釐清。對此，就有目擊民眾事後仍心有餘悸，發文直呼「如果早一點我就不在了，希望大家都平安。」

事故發生在今日凌晨0時50分，位於府中商圈重慶街上2樓的「爭鮮」跟「定食8」餐廳，不明原因氣爆，玻璃、雜物等碎片炸出街道，造成5人受輕傷，警消獲報到場，緊急前往救災，將傷者送醫，也同步疏散5名住戶。今上午8時許，所有氣爆傷者都順利出院，無生命危險。

消防員入內搜救，發現樓梯間的位置有4支瓦斯鋼瓶，分別為3大1小，是否為釀成氣爆的主因仍待釐清；依平面圖初步估算，這次內部毀損範圍大約174平方公尺，換算坪數約50坪左右。此外，事故餐廳於9時30分結束營業，最後一名員工於10時離開，至於為何會發生氣爆，仍待進一步調查。

事後，不少目擊民眾仍感到心有餘悸，其中就有網友在Threads發文表示，如果事發時間再早一點，自己就不在了，「感謝我的月經讓我去上了一下廁所，頭一次不是恨月經，希望人都平安，大家都平安」，隨後留言補充「很多警察來協助了，大家不要擔心相信會處理好的，好可怕喔！讓我再次感受到生命很可貴！」

另外，該事故在臉書社團「我是板橋人」也掀起討論，「難怪剛剛在中正路聽到超大聲蹦的聲音！」、「傍晚才在那邊吃飯」、「才想說為什麼有打雷聲？但窗戶又震了一下，果然是爆炸了」、「願附近的人都平安」、「小籠包老闆還好吧」、「才經過，樓下滷味阿姨還好嗎」、「幸好不是在營業時間發生，否則傷害會更大」。



