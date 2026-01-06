板橋凱撒「捲來好運」住房每晚4699元起 享早餐、蛋捲禮盒與馬年紅包

【陳揚盛／綜合報導】為迎接2026年新春、開起整年好運氣，板橋凱撒大飯店即日起至2/28推出「捲來好運」新年住房專案，入住指定房型每晚4699元起，享用自助式早餐、實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」及飯店馬年限定紅包袋。另外還提供「寫給未來自己的心願卡」體驗活動，以圓滿與富足寓意傳遞新春祝福，提供房客精緻且具分享性的入住體驗。拿到心願卡即可寫下對新年的自己期許話語，投入飯店設置的「未來郵箱」，年底再由飯店協助寄出，當旅客收到過去寫給自己的心願卡的當下心情，如同時間魔法、充滿驚喜與回味，讓自己與「過去」隔空對話，感受旅程重逢的奇妙體驗。

飯店特別推出「捲來好運」住房專案，選用知名伴手禮品牌「實心蛋捲」的「瑞駿茶韻禮盒」作為新年迎賓贈禮。禮盒內選用品牌經典「粹蛋捲」，口感清甜不膩，搭配台灣小農紅玉紅茶，風味溫潤平衡，整體包裝設計簡約雅緻，適合新年走春或拜訪親友時攜帶分享。實心蛋捲以「真心實意」為核心精神，強調送禮時的心意傳遞與祝福寓意，與板橋凱撒於春節期間所希望營造的迎新氛圍相互呼應。

此外，板橋凱撒飯店大廳於農曆春節期間更規劃一系列民俗體驗活動，邀請餐飲住宿賓客感受濃厚年節氣氛。初一安排象徵開運納福的舞獅表演揭開序幕，並推出「迎春彩繪」活動，邀請香港專業彩繪藝術家洪辛欣，供賓客臉部或手部進行精緻彩繪，為新年增添喜氣與祝福。初二推出「春聯斗方」體驗，由知名書法師 Jimmy 現場揮毫，為新的一年寫下好運開場，也為旅途留下專屬的新年祝福。初三接續登場的「巧手年藝」活動，由捏麵畫糖技藝師詹明達帶領，透過畫糖與捏麵人的傳統技藝，於互動體驗中感受民俗文化的溫度與年節趣味。

「捲來好運」新年住房專案設計寫給未來自己的心願卡，房客可寫下新年期許並投入飯店設置的「未來郵箱」，由飯店於年底協助寄出。板橋凱撒大飯店提供

「捲來好運」住房專案隨房贈送實心蛋捲「瑞駿茶韻禮盒」、板橋凱撒馬年限定紅包與心願卡，將新年祝福化為可帶回家的迎賓禮。板橋凱撒大飯店提供

迎接農曆新年，板橋凱撒大飯店於春節期間於飯店前安排舞龍舞獅等民俗活動，營造熱鬧年節氛圍。板橋凱撒大飯店提供

