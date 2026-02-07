板橋出租套房變毒窟！霹靂小組攻堅畫面曝光 查獲大批毒品、2把手槍

記者林盈君／新北報導

新北海山分局接獲情資，掌握板橋區陽明街某出租套房，疑為分裝毒品據點。警方隨即組成專案小組，於本月6日中午，會同保安警察大隊霹靂小組、執行攻堅搜索。現場逮捕張姓嫌犯共5人，查獲依托咪酯原料、依托咪酯煙彈、安非他命及海洛因，另外更發現，張男竟私藏手槍2把、子彈30顆，將槍枝塞在手提音響內，全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毒品危害防制條例罪嫌，移送新北地檢署偵辦。

板橋出租套房變毒窟，警方攻堅畫面曝光，查獲槍枝毒品。（圖／翻攝畫面）

對此，警方表示，本案經落實轄區治理，針對出租套房等高風險處所加強查察，成功瓦解槍毒藏匿據點，有效阻斷毒品流入市面，並防止非法槍枝流竄危害社會。警方也呼籲，適逢春節等重要節日將屆，將持續強化治安查緝力道，全面掃蕩槍毒、黑幫及各類不法情事，讓民眾安心過節、平安團圓。

三立新聞網提醒您：

莫逞一時樂，遺害百年身！

拒絕毒品 珍惜生命

健康無價 不容毒噬

