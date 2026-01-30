板橋分局長彭正中走訪轄區廟宇 參拜祈求庇佑治安平穩、交通順暢





新任板橋分局長彭正中積極走入轄區、深入地方，為展現守護治安貼近民意，率同分局幹部分別前往板橋慈惠宮及接雲寺參香祈福，虔誠向神明祈求庇佑轄區治安平穩、交通順暢，並祝福市民安居樂業。

彭分局長首站前往慈惠宮以及北門福德宮，向主祀神明參拜，誠心祝禱治安穩定、民眾生活平安順遂。慈惠宮賴春穆主委及廟方管理人員對彭分局長到訪表達熱烈歡迎，並肯定板橋分局長期以來在治安維護、交通疏導及社區服務上的用心與付出。

彭分局長一行29日轉往板橋歷史悠久、香火鼎盛的接雲寺參拜，彭分局長表示，宗教信仰在地方社會中扮演穩定人心的重要角色，警方除依法行政、積極打擊犯罪外，也將持續結合地方資源，深化警民互信，共同守護轄區治安。

彭分局長強調，未來將秉持「治安優先、交通為本、服務到位」之理念，結合科技警政與社區警政力量，持續強化犯罪預防、詐騙防制及交通安全作為，務求讓市民感受到警方的用心與效率，打造安全、安心的生活環境。

板橋分局表示，警方將持續與地方宮廟、社區團體保持密切聯繫，凝聚民間力量，共同守護市民生命與財產安全，讓板橋成為治安平穩、幸福宜居的城市。

