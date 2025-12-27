板橋到桃園 她搭高鐵驚：比機捷快1小時又便宜

從雙北到桃園有多種大眾運輸可選擇，一名女網友表示，實際搭過之後，發現若從板橋出發，搭高鐵比機捷快1小時，價錢也便宜了20至30元。貼文曝光引發討論，不少網友也表示，「從台北去桃園都搭高鐵，機捷繞了一大圈」；不過也有人認為，機捷的主要需求是直達機場，不太能這樣比較。

一名女網友日前在Threads貼出高鐵車票，並發文分享，從板橋出發到桃園，搭高鐵比搭機捷便宜，還可以省下大約1小時的時間。

原PO搭乘高鐵自由座，票價125元，行車時間約12、13分鐘。如果選擇搭機捷，從台北車站到高鐵桃園站，票價155元，車程超過1小時；若從新北產業園區出發，票價145元，直達車車程43分鐘、普通車將近1小時。

貼文曝光引發討論，許多網友表示，「台北出發搭高鐵也很快」、「真的又快又省錢」、「還是要看去哪裡，機捷會繞一大圈」、「我也是能搭高鐵就搭高鐵」、「機捷真的好貴」。

有網友分享，購買TPASS月票1200元，30天內可無限次搭乘基北北桃生活圈的交通工具，「我有月票吃到飽，還是搭機捷就好了。」另外也有人直言，機捷的主要需求是直達機場，「去桃園不同地方有不同的方式，像是去中壢的話就會選擇搭台鐵，去機場當然搭機捷最方便。」

