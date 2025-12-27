板橋到桃園「高鐵是首選」？！網友：選高鐵省時又省錢

不少民眾對高鐵的印象是「因為快速，所以票價比較貴」。（圖／東森新聞）





不少民眾對高鐵的印象是「因為快速，所以票價比較貴」，但這篇貼文恐怕要顛覆你的認知，有網友發現從板橋去桃園，高鐵不但非常快，車程不到13分鐘，而且票價也不貴，比機場捷運快又便宜。

刷卡通過閘門準備上車，不少人通勤會選擇高鐵，方便又快速，而且部分時段，高鐵票價是低於火車票價。

高鐵也是不少人到桃園的交通首選，雖然其他選項，有台鐵或是機捷，不過有網友發現，高鐵不但比機捷快，還比機捷便宜。

有網友發文說發現，如果要從板橋出發到桃園華泰名品城，高鐵比機捷省將近一小時的時間，而且票價更便宜。的確從她發出高鐵票來看，板橋到桃園自由座車票票價125元，車程大約13分鐘。

而機捷並沒有停靠板橋，以從台北車站到桃園站來看，全票是155元，車程超過1小時，貼文曝光掀起兩派論戰。

不少人認同表示自己也是這樣搭的，也有人說機捷的需求，主要就是直達機場，不能這樣比較。

不過能到目的地最重要，也因為台灣交通便利，大家才有更多選擇想怎麼去就怎麼去。

