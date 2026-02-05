板橋加油站悲劇！男「搶油槍」點火燒身 搶救26天、70％燒傷器官衰竭亡

記者林盈君／新北報導

今年1月間，新北市板橋區民族路某加油站，35歲的林姓男子跑到加油站、拔出油槍，全身淋汽油之後又點火自焚，之後又撲向旁邊的50歲曾姓運鈔車保全，導致曾男右大腿 、臀部灼傷。警消獲報後趕抵，林男全身約70％、2到3度灼傷，被緊急送醫搶救，住進加護病房觀察，但仍昏迷無意識，昨（4日）晚間，林男因多重器官衰竭，宣告死亡。由於當事人已死亡，檢方將以不起訴處分結案。

林男因傷勢過重離世，檢方相驗後遺體交還家屬。（圖／資料照）

據了解，林男於1月9日晚間，跑到板橋民族路某加油站，先是拔出加油槍將汽油淋在身上，之後點火引燃，瞬間冒出熊熊火光。過程中，林男渾身冒火，先撲向旁邊的曾姓運鈔車保全，導致曾男腿部及臀部燒傷，消防員到場後，林男又撲向消防員，所幸被多人壓制，從曝光的畫面看到，加油槍附近火光沖天，有民眾見狀驚喊「起火了」，其他民眾紛紛往外躲避。

整起事件，造成曾姓保全燒燙傷，蔡姓消防員腳踝扭傷，曾男提告意圖殺人；蔡姓消防員則提出妨害公務、傷害告訴。林男因傷勢過重，被緊急送醫搶救，4日晚間，因多重器官衰竭、傷口併發敗血症離世，警方依規定報請新北地檢署相驗，家屬無異議，遺體發還家屬。林男涉案部分，依刑法公共危險、傷害及毀損等罪嫌移送偵辦，由於當事人已死亡，檢方將以不起訴處分結案。

