板橋加油站男子拔油槍自焚 無辜遭波及保全還原案發經過

新北市昨（9）日下午一名林姓男子在板橋區一處加油站自焚，起火後又撲向一名運鈔車保全，造成對方全身15％二度灼傷，保全餘悸猶存表示將提傷害與殺人告訴。

男子在加油站淋油自焚遭警方壓制。（圖／翻攝畫面）

警方調查，林姓男子（30歲）昨日下午5時許獨自一人前往板橋民族路中油加油站，突然在站內擅自拔起油槍淋汽油後點火引燃自焚，過程中疑因疼痛撲向一旁加油的運鈔車保全曾姓男子（50歲），火勢雖然迅速被加油站員工撲滅，但2人均遭燒傷。

消防局獲報立刻派遣人車到場，抵達前火勢雖已撲滅，但林男竟又攻擊救護人員，現場遭警、消人員當場壓制逮捕，救護人員緊急將2人送往板橋亞東醫院急救，林男目前還在加護病房救治，無法製作筆錄動機仍不明。

根據《三立新聞網》報導，曾姓保全還原案發過程表示，他目擊林男拿打火機點火後，全身著火撲向他，他來不反應自己也著火，造成他手部、後腰及大腿全身15％面積二度灼傷，現在還行動不便要繼續住院，後續至少還要休養月餘及漫長的復健，無故受害將對林男提傷害與殺人等罪。

警方將依程序受理曾男提告，另遭林男攻擊追打的消防員也提出妨害公務與傷害告訴，林男行為另涉公共危險罪，後續經調查訊問後將依法移送新北地檢署偵辦。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

