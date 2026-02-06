板橋加油站男「搶油槍自焚」 送醫搶救近月...敗血症身亡

【記者江孟謙／新北報導】新北市板橋區民族路90號的加油站內，上月9日傍晚5時許傳出1名林姓男子引火自焚，還波及他人受傷，林男因身上多處燒燙傷送亞東醫院，事隔近一個月，林男因為多處器官衰竭、傷口併發敗血症，前天（4日）宣告不治。

據了解，當日林男自行取加油槍淋汽油後，再持打火機點燃，過程中疑因疼痛，撲向一旁加油的民眾曾男。經消防人員到場後撲滅火勢，該名男子又撲向消防人員，後續被壓制送醫。

林男經過約一個月治療，仍因多處器官衰竭、傷口併發敗血症，經搶救無效，院方於2月4日20時33分宣告死亡。昨天檢察官進行相驗，並通知林男胞兄會同，家屬無意見，將大體發還家屬。

廣告 廣告

當時受傷的曾男、消防人員都對林男提告，警方後續依公共危險、傷害及毀損等罪嫌將林男函送偵辦。

珍惜生命

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

國城+高興昌雙強聯手 總銷百億Y10聯開案動土房價估5字頭

獨家｜沈玉琳下週出院！ 好友證實：可回家過年了

12星座之中 誰體質弱、磁場差？

