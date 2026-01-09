板橋加油站疑縱火自焚2人傷

（海山警分局提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區民族路90號加油站內，今（9）日17時44分有一名男子疑似縱火自焚，海山警分局接獲119轉報後立即派員到場，過程中，造成另1名曾姓男子受傷，目前火勢已撲滅，自焚林男及受傷曾男送往亞東醫院救治。

海山警分局指出，海山所於今日17時44分接獲119通報，稱民族路加油站有火警。警方到場了解，涉嫌人林男趁加油站員工不注意，自行取油槍淋油，之後林男用打火機點燃 ，並撲向一旁正在加油的曾男，加油站員工以滅火器滅火，另加油站對面消防分隊同仁到場拉水線灑水，林男又不明原因撲向消防人員，遭消防人員壓制，現場未發現有刀械或危險物品。

海山所 副所長 蕭元傑。（海山警分局提供）

海山警分局表示，海山所員警到場後，將林男及曾男協助送醫，兩人意識清楚，後續將深入調查林男犯案原因與動機。