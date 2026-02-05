板橋加油站自焚男傷重不治 檢方將不起訴處分結案

新北市一名男子上月9日在板橋一處加油站持油槍引火自焚，還波及現場一名運鈔車保全與消防員，男子全身大面積燒傷，經送醫搶救27天後於昨日不治，今相驗後檢方將不起訴處分結案。

林男在加油站淋油自焚傷重不治。（圖／資料畫面）

警方調查，林姓男子 （35歲）1月9日下午5時許，獨自一人前往板橋區民族路上一間加油站，逕自拿加油槍朝自己身上噴灑汽油後拿打火機點燃自焚，造成全身70％面積2至3級燒燙傷，火勢還波及一名運鈔車保全曾姓男子，另有一名消防員也受傷。

林男案發當天送往亞東醫院搶救，昨（4）日因多處器官衰竭、傷口併發敗血症搶救無效，晚間8時33分院方宣告死亡，警方依法報請新北地檢署於今日下午進行相驗，林男胞兄到場無意見，相驗後已將遺體發還家屬。

林男縱火自焚涉犯公共危險及毀損，另曾姓保全員提告意圖殺人，消防員則提妨害公務及傷害告訴，警方將依法將案件函送新北地檢署偵辦，由於林男已死亡，檢方將不起訴處分結案。

