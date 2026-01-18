板橋區長攜手2宮廟 關懷獨老

新北市板橋區長陳奇正（右二）媒合在地慈后宮及深丘福德宮兩間宮廟啟動「獨居長者關懷行動」。（記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲∕新北報導

冷氣團報到，新北市板橋區公所媒合慈后宮及深丘福德宮共同發起獨居長者關懷行動，將信仰力量化為實際助人溫度；慈后宮舉辦「送平安紅包關懷獨居長者」，深丘福德宮則啟動「捐棉被助弱勢獨居長者」，期盼讓弱勢族群在歲末寒冬感受宮廟的溫暖與愛心。

慈后宮主委邱勝斌表示，農曆新年即將到來，對許多弱勢獨居長者而言，不僅是節日，更是對團圓與關懷的期待，然而獨老因缺乏家庭支持與資源，在年節時倍感孤單與壓力；因此特別發起送「平安紅包」活動，希望傳達宮廟的年節祝福，讓獨老感受來自地方的關懷與善意。

深丘福德宮主委陳廉誠指出，近期氣溫驟降，弱勢獨老在家中面臨更嚴峻的保暖挑戰，此次捐贈羽絨保暖棉被以低收入戶獨居長者為優先對象，由宮廟主動結合里辦公處與社福網絡進行發放，確保資源精準送到最需要的獨居長者手中，協助提升生活品質與讓獨居長輩們不再受寒。

板橋區長陳奇正感謝兩宮廟善舉，偕同兩宮廟主委及在地里長、社福志工，一同訪視關懷獨居長者並發送紅包與棉被外，也提供生活物資，了解長者日常生活、居家環境及健康需求，展現「不只是物資捐贈，更是人與人的溫馨關懷」。