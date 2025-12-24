板橋區電動按摩椅充電釀火災 居家用電多防範

板橋區國泰街某民宅近期發生火警，經火災調查研判是因按摩椅起火釀災。（讀者提供）

記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區國泰街一棟公寓1樓，近日發生一起住家起火案件，住戶表示客廳的按摩椅剛插電使用完後就外出運動，沒想到會起火釀災，所幸當時屋內無人，未造成人命傷亡。

新北市消防局第一大隊指出，新北市火災預防自治條例已於111年7月1日公告施行，明訂下列之場所需強制安裝住宅用火災警報器：一、供人留宿或居住之違章建築。二、供人留宿或居住之租賃住場所。三、曾發生火警紀錄之建築物，且經本局指導需安裝住警器。因此，依法本市違章工廠、頂樓違章加蓋及租賃住所之所有權人需依規定在室內之廚房、寢室及走道全面安裝住警器。經查未安裝且經限期改善仍未改善者，將處6千至3萬元罰鍰。

新北市消防局第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，民眾在家應定期檢查廚房、廁所、臥室及客廳使用電氣設備之安全，使用電器或延長線時應避免電線遭重壓或凹折，另需注意插座上因灰塵堆積也可能造成導電釀災。為降低風險，平時應養成正確的用電習慣，避免插座使用電器過載，也避免將電線綑綁並定期清除灰塵及周邊雜物。在選購家電時也應以具備安全標章的產品為優先，耗電量大的冷氣室外機附近、陽台等勿堆放雜物。住家室內應安裝住宅用火災警報器，於火災發生時可提早偵測並發出極大的警報聲響，讓民眾即早應變逃生，避免發生重大傷亡。