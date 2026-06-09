板橋卡拉OK違規使用 市府強力執法斷水斷電，杜絕非法營業

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板橋警分局提供

記者黃秋儒／新北報導

新北市板橋區一處卡拉OK店，位屬乙種工業區建物卻掛羊頭賣狗肉，在該區假借小吃店名義違法經營視聽歌唱業，違反都市計畫法新北市施行細則第18條規定，且屢遭轄區板橋警分局臨檢查獲違反土地使用分區管制，並依照違反都市計畫法新北市施行細則及新北市政府處理違反都市計畫法案件裁罰基準規定函報市府城鄉發展局裁處，但業者卻沒有任何改善作為，影響當地社會秩序甚鉅。

板橋警分局提供

板橋警分局指出，經統計該址近3年多次查獲違規，且歷年裁罰金額累計高達新臺幣120萬餘元，市府公共安全聯合稽查小組迅依都市計畫法第79條規定處以罰鍰，於（5）日下午5時併同執行斷水及斷電處分，有效遏阻不肖業者的違法經營使用。

板橋警分局長彭正中表示，警方將嚴正強勢執法，持續結合市府行政團隊力量投入打擊犯罪，針對影響治安及公安場所，只要發現違法事證，即報請公安小組進行稽查，利用第三方警政措施，清除「治安污染源」，以貫徹市長淨化治安、建構安居環境之決心，也呼籲民眾應避免將房子出租予不法業者，造成社會治安疑慮而損及自身權益。