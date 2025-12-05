板橋國中創校60週年校慶 運動場＆藝文舞台活動都精彩

記者莊淇鈞／新北報導

板橋國中60周年校慶。（圖／翻攝畫面）

新北市板橋國中迎來創校60週年的重要里程碑！校方12月5～6 日連2日盛大舉辦「璀璨六十、永續綻放」系列校慶活動，包括運動會、校史光影展、環保園遊會、SDGs成果發表與Super Idol師生藝才展演等，透過多元豐富的活動，全面呈現板中六十年來深耕教育的成果與特色。

板中童軍團搭建精神堡壘歡慶板中生日快樂。（圖／翻攝畫面）

板橋國中校長彭怡婷表示，校慶慶祝大會今天（5日）上午8:30盛大登場，由板中管樂團精彩揭開序幕，並有武術隊及全國第一所旗艦型非營利幼兒園—新月幼兒園的幼童帶來的活力演出。典禮亦邀請退休師長回娘家、傑出校友表揚等溫馨活動，象徵板中六十年來的傳承、薪火與榮光。校慶同時融入 SDGs永續理念，結合在地社區與跨領域課程展出，展現「共學、共創、共好」的教育成果。

板橋國中校慶運動會大隊接力，火力全開跑出精彩。（圖／翻攝畫面）

明天（6日）則從早上9點45分起至下午1點舉行園遊會，全面開放參與，今年以「環保減塑」為主軸，活動不提供免洗餐具、鼓勵自備環保餐具，以行動落實永續教育，班級、志工及家長會將共同設攤，並推廣友善環境飲食；10點於校內德馨樓中庭登場 「Super Idol 師生藝才表演」，以歌唱、舞蹈、樂器與創意表演展現學生青春能量。

板橋國中校慶運動會力拔山河，展現青春的力與美。（圖／翻攝畫面）

彭怡婷表示，學校六十年來秉持「誠、敬、勤、毅」校訓，培育無數優秀人才，本次校慶既是回顧感恩，也是邁向下一階段的重要起點，誠摯邀請校友、家長與社區共享這份榮耀與喜悅。

板橋國中60周年校慶紀念品多元豐富，校慶特刊紀載60年精采歲月。（圖／翻攝畫面）

家長會鄭丞鈞會長亦指出，學校為孩子打造多元且富有教育意義的學習舞臺，讓家長倍感安心，家長會將持續與學校攜手打造更安全、更優質的學習環境。

板中模範生傅宣瑜（左）與生科金牌洪振倫（右）用笑容和行動行銷學校品牌。（圖／翻攝畫面）

校友會理事長胡菽玲則表示，很榮幸與母校共同迎接六十週年的重要時刻，看到學校在課程創新、學生發展及永續教育上的努力深感欣慰，校友會也將持續支持母校，與各界夥伴一起迎向板中下一個更璀璨的十年。

