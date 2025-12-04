板橋國中12/5、6校慶盛典歡慶創校60週年！

板中童軍團搭建精神堡壘歡慶板中生日快樂！。（板橋國中提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北市板橋國中迎來創校60週年的重要里程碑！校方12月5、6 日一連兩日盛大舉辦「璀璨六十、永續綻放」系列校慶活動，包括運動會、校史光影展、環保園遊會、SDGs成果發表與Super Idol師生藝才展演等，透過多元豐富的活動，全面呈現板中六十年來深耕教育的成果與特色。

板中60校慶紀念衫，青春同心。（板橋國中提供）

校慶慶祝大會將於12月5日（五）上午8:30盛大登場，由板中管樂團精彩揭開序幕，並有武術隊及全國第一所旗艦型非營利幼兒園—新月幼兒園的幼童帶來的活力演出。典禮亦邀請退休師長回娘家、傑出校友表揚等溫馨活動，象徵板中六十年來的傳承、薪火與榮光。校慶同時融入 SDGs永續理念，結合在地社區與跨領域課程展出，展現「共學、共創、共好」的教育成果。

板橋國中校慶運動會力拔山河，展現青春的力與美。（板橋國中提供）

最受親師生期待的12月6日（六）上午9時45分至13時「校慶環保園遊會」 將全面開放參與。今年「環保減塑」為主軸，活動不提供免洗餐具，並鼓勵自備環保餐具，以行動落實永續教育。園遊會由班級、志工及家長會共同設攤，並推廣友善環境飲食，展現學校在環境教育與品德教育的深度實踐。同日10時於德馨樓中庭登場的 「Super Idol 師生藝才表演」，以歌唱、舞蹈、樂器與創意表演展現學生青春能量，是孩子展現自信與才華的重要舞台。

板中模範生傅宣瑜(左)與生科金牌洪振倫(右)用笑容和行動行銷學校品牌。（板橋國中提供）

板橋國中校長彭怡婷表示，學校六十年來秉持「誠、敬、勤、毅」校訓，培育無數優秀人才，本次校慶既是回顧感恩，也是邁向下一階段的重要起點，誠摯邀請校友、家長與社區共享這份榮耀與喜悅。家長會鄭丞鈞會長亦指出，學校為孩子打造多元且富有教育意義的學習舞臺，讓家長倍感安心，家長會將持續與學校攜手打造更安全、更優質的學習環境。校友會理事長胡菽玲則表示，很榮幸與母校共同迎接六十週年的重要時刻，看到學校在課程創新、學生發展及永續教育上的努力深感欣慰，校友會也將持續支持母校，與各界夥伴一起迎向板中下一個更璀璨的十年。

60周年校慶邀請函。（板橋國中提供）

此外，校慶前夕學校推出線上粉絲專頁互動活動，即日起至 12月6日止，至「FB板橋國中讚」參與抽獎：按讚、公開分享、留言「祝板中生日快樂」並標註兩位朋友，即有機會獲得精美60周年紀念禮。