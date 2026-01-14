板橋園區歲末祝福 深耕社區廣結善緣

慈濟板橋園區舉行社區的歲末祝福，由於過去志工透過家訪等慈善行動，與在地建立情誼，同時守護社會安全網，在地民眾對慈濟並不陌生，紛紛把握機會到現場同樂，而透過鏡頭、就帶大家重溫當下的歡樂與溫情。

民眾 張貽婷：「我們兩個是姊妹，媽媽有受傷住院，然後師兄姊有到家裡面，就是家訪 就是提供輔具。」

民眾 張雯茵：「就是很剛好說，因為我前幾天也跟朋友聊到，我今天要過來做志工，然後他也知道，那時候家裡發生的事情，然後他就說 喔，這是一個善的循環，然後剛好我今天，領到的這個福慧紅包，這邊就是寫 是善的循環。」

就像開福袋拿到驚喜，打算做的事，竟寫在福慧紅包的祝福裡。

「開心嗎 開心。」

慈濟板橋靜思堂舉辦歲末祝福，從社區來了許多因緣巧合，跟慈濟生命交疊的有緣人。

民眾 劉華雯：「之前第一年來的時候，有發那個愛心撲滿，然後就覺得這個活動很好，那因為一天一點點，就像一個小水滴一樣，然後就是慢慢累積，然後我們希望把這個小水滴，變成愛的大河，然後就想說 帶回來那個捐這樣子。」

活動彷彿春節提前報到，應景的舞獅到財神也現身散播喜氣。而這位里長更用行動認同慈濟，應里民要求，一口氣包了三輛遊覽車。

板橋永安里長 高導民：「慈濟的園區，我們所有的里民 非常非常高興，而且聽到說 每一年的歲末祝福，大家都很期待，所以我們每一年都包一台車，但是今年來了三台車。」

春節前奏響起，把不好的一切都留在過去，洗盡鉛華，去探索更深刻的精神世界，同時帶動言行做正確的事。

