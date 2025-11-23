板橋垃圾廠用地轉型變更 開闢6.59公頃公設興建580戶社宅

248251123a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

為了活化新店溪水岸資源並解決歷史遺留問題，新北市政府推動「板橋垃圾處理廠用地」轉型變更案。該用地橫跨板橋區與中和區，將透過市地重劃方式辦理開發。此案計畫面積達14.86公頃，考量用地已無使用需求，且配合行政院配水池設置需求，於是經過專案檢討後變更，實際開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。

未來市府可實質取得開闢約6.59公頃公共設施用地，包含3.37公頃公園、1.12公頃停車場等。其中，0.73公頃的社會福利設施用地預計可興建580戶社會住宅，而劃設的大面積公園綠地，將有效提升地區居住環境品質，建構都市綠色空間提供休閒遊憩使用。

城鄉發展局表示，此計畫範圍現況土地低度使用、鐵皮林立，地區整體環境品質低落，與周邊開發區形成強烈對比。透過本次檢討，將重新賦予住宅生活機能，同時完成地下配水池設置以穩定大板新地區供水需求，並配合中央政策劃設社會福利設施用地，提供市民安居夢想。

此外，將藉由區內主要道路、社區道路串連及停車場等公共設施，健全整體都市發展並改善地方環境。此變更案於前（21）日經新北市都市計畫委員會審議通過，將續送內政部都市計畫委員會審議。待審議通過後，將打造板新地區宜居空間，提供以人為本的綠色水岸生活環境。

照片來源：新北市政府提供

