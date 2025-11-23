板橋垃圾廠用地轉型變更 開闢6.59公頃公設興建580戶社宅
CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導
為了活化新店溪水岸資源並解決歷史遺留問題，新北市政府推動「板橋垃圾處理廠用地」轉型變更案。該用地橫跨板橋區與中和區，將透過市地重劃方式辦理開發。此案計畫面積達14.86公頃，考量用地已無使用需求，且配合行政院配水池設置需求，於是經過專案檢討後變更，實際開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。
未來市府可實質取得開闢約6.59公頃公共設施用地，包含3.37公頃公園、1.12公頃停車場等。其中，0.73公頃的社會福利設施用地預計可興建580戶社會住宅，而劃設的大面積公園綠地，將有效提升地區居住環境品質，建構都市綠色空間提供休閒遊憩使用。
城鄉發展局表示，此計畫範圍現況土地低度使用、鐵皮林立，地區整體環境品質低落，與周邊開發區形成強烈對比。透過本次檢討，將重新賦予住宅生活機能，同時完成地下配水池設置以穩定大板新地區供水需求，並配合中央政策劃設社會福利設施用地，提供市民安居夢想。
此外，將藉由區內主要道路、社區道路串連及停車場等公共設施，健全整體都市發展並改善地方環境。此變更案於前（21）日經新北市都市計畫委員會審議通過，將續送內政部都市計畫委員會審議。待審議通過後，將打造板新地區宜居空間，提供以人為本的綠色水岸生活環境。
照片來源：新北市政府提供
更多CNEWS匯流新聞網報導：
【文章轉載請註明出處】
其他人也在看
板橋垃圾處理廠用地轉型變更
新北市城鄉發展局昨（廿二）日表示，板橋垃圾處理廠用地橫跨新北市板橋區與中和區，與臺北市僅一橋之隔，東側鄰環河快速道路、新店溪及其河濱公園與自行車道等藍綠帶資源，考量垃圾處理廠用地已無使用需求，私有公保地問題待解決，且配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，爰此次透過都市計畫專案檢討變更，改善區域環境，實質開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。此次檢討將以市地重劃方式辦理開發，計畫面積達十四點八六公頃，市府可實質取得開闢約六點五九公頃公共設施用地，包含三點三七公頃公園用地、一點一二公頃停車場用地、一點三七公頃道路用地及零點七三公頃社會福利設施用地（預計可興建五百八十戶社會住宅）等公共設施，提升地區居住環境品質。該案計畫範圍現況土地低度使用、鐵皮林立，地區整體環境品 ...台灣新生報 ・ 1 天前
台61線23路口立體化工程 動土
台61線西濱快速道路新北市至苗栗縣有23處平交路口具衝突風險，交通部公路局計畫採高架立體化改善，22日舉行動土祈福典禮，行政院長卓榮泰、新北市副市長朱惕之親自出席，工程預計民國118年底完工，車輛通行時間減省約15分鐘、肇事件數每年約減少38％。卓榮泰致詞表示，未來可串聯北台灣重大交通建設，建構完整交通廊道。中時新聞網 ・ 1 天前
知名溫泉大違建2／遭控年營業額上億漏開發票還拗員工 皇池負責人雄厚背景曝光
號稱北台灣最大的溫泉業者皇池，遭控會館許多設施都是違建，25年來經39次檢舉查報，至今仍屹立不搖。記者實地走訪皇池溫泉會館，發現一館的大眾池、餐廳、湯屋等設施，皆全數營運中，但三館的營業項目略有變動，業者以「場地限制」為由，將原本的女湯浴場改為男湯，要求女性客人改至一館消費，可能是為了避人耳目，刻意縮小營業規模。鏡週刊Mirror Media ・ 9 小時前
健體設施藏危機! 林口"大轉輪"掉落砸男童頭部
社會中心／莊立誠 黃啓豪 台北報導公園健體設施，竟然暗藏危機！新北市林口區，一名媽媽帶著兒子，到＂足夢公園＂遊玩。過程中，小男孩在使用健體設施＂大轉輪＂時，疑似器材沒有定期保養，導致整座金屬製的轉輪，掉了下來，砸中男孩的頭部，造成頭頂上腫了一包，所幸沒有大礙。帶您來看這則獨家報導。民視 ・ 20 小時前
吉安阿美族部落捕鳥祭 陸續展開
吉安鄉是個多元族群共好的幸福鄉城，鄉長游淑貞長期致力推動傳統祭儀的保存與文化傳承。除了夏季熱力十足的豐年祭、感恩祭等文化活動。冬天更迎來南勢阿美族獨具特色的Malahuktuliliw捕鳥祭歲時祭儀盛典。自十二月六日起至十二月二十八日止，吉安鄉十九個部落將陸續展開捕鳥祭活動，祈願來年農作豐收。游淑貞提醒族人，捕鳥祭蘊含先人對生態循環與豐收祈願的智慧，是文化傳承與環境保護並行的重要祭儀，但活動期間更務必遵守規範，避免捕捉保育鳥類，讓部落文化與生態規範共存。捕鳥祭為北花蓮地區南勢阿美族群獨有的傳統活動，新城、花蓮、吉安、壽豐等地區的南勢阿美族人每年皆會舉行。農忙時期，各部落會組成名為Paliw的農耕團體，於秋收之後集體上山狩獵多日，利用陷阱與傳統繩索工具捕捉害鳥，也鼓勵族人前 ...台灣新生報 ・ 1 天前
Google廣告壟斷案結辯、法官暗示恐強制拆分AdTech業務，但Google擬上訴拖延執行
Google與美國司法部 (DOJ) 之間關於廣告技術 (AdTech) 壟斷的長期訴訟，稍早由雙方進行最終結辯。負責此案的美國地方法院法官Leonie Brinkema似乎有意在Google提出上訴前盡快結案，但外界預期Google勢必將透過上訴程序，試圖延後任何可能強制其出售廣告技術子公司的裁決。Mashdigi ・ 16 小時前
媽媽遭家暴仍說「再壞也是你們爸爸」講師林志信深入社區宣講防暴
55歲的新北市三重紳士協會會長林志信，曾是父親家暴目睹者，經受訓2022年成為新北市政府社區防暴宣講師，接續完成高階培力課程，同時成為衛生福利部的社區防暴宣講師，每3年重新上課實習換新的證書，近期林志信剛換完證，做保險業務的他，工時彈性，一有時間就到社區宣講，「希望三重地區的生活愈來愈好。」自由時報 ・ 6 小時前
徐若熙旅外誰出手！美日強隊搶人 傳軟銀砸2億想簽他
味全龍王牌投手徐若熙宣布行使旅外權利，美日多支球隊展現高度興趣，包括道奇、藍鳥、費城人等隊伍，日本軟銀球團更傳出開出3年約2億台幣合約！徐若熙23日現身球迷感謝季時表示：「挑戰旅外一直是我心中的夢想。」他坦言曾向旅日的古林睿煬詢問經驗，未來也希望能把家人帶在身邊，一起面對新的挑戰。隊友們皆表達百分之百支持，球迷也特地前往大巨蛋為他獻上祝福。TVBS新聞網 ・ 18 小時前
桃園憲兵副連長遷怒 失控狠咬女下士7下！ 判決出爐
陸軍六軍團憲兵連發生一起離譜衝突鬧上法院，時任中尉副連長的楊姓軍官於2023年因不滿黃姓下士的疏失，將暴怒情緒移轉到另一名無辜的徐姓女下士，狠咬她的手臂7、8口，且力道重到傷部瘀青、挫傷。桃園地院近日審理，依據公務員假借職務上之權力、機會故意犯傷害罪，判處楊男拘役40日，緩刑2年；楊男同年遭勒退，目前轉行維修水電。太報 ・ 1 天前
化廢為寶 醫療廢棄物變身按摩球
好醫師新聞網記者王志成／台中報導 圖：以回收的洗腎導管做為的按摩球，可讓復健病人使用／光田醫院提供 醫療廢棄物經常會產生大量的垃圾，但又不能和一般家庭廢棄物一起好醫師新聞網 ・ 6 小時前
光田綜合醫院秉持ESG 醫療廢材變身按摩球減碳135噸
光田綜合醫院為落實醫療永續與環保理念，發揮創意把洗腎中心使用後的PVC（聚氯乙烯）管線，經過清洗與重塑後，做成「再生按摩球」，提供運動醫學中心的患者在復健時使用。這顆小球不只幫助病患訓練手部功能，也讓醫療廢材獲得新生命，其中高達70%更使用醫療黃袋中的PVC材質製作，減碳又環保，一舉兩得。自由時報 ・ 5 小時前
誰點的海陸大餐？服務生送錯崩潰「薪水都不夠賠...」 謝金燕一句話幫解決太霸氣
「姐姐」謝金燕雖已50歲仍又酷又辣，時常與網友分享生活，昨（23日）晚她透露近日出門用餐遇到服務生送錯餐，還是該店最貴套餐，讓服務生險些爆哭，但最後謝金燕的舉動超霸氣！鏡週刊Mirror Media ・ 1 小時前
八點檔女星車禍被撞飛！緊急動手術「戲份遭換角」 最新傷勢曝光
女星顏曉筠外型亮眼，近年在八點檔憑藉精湛演技獲得眾多關注，沒想到今（24）日驚傳顏曉筠遇車禍被撞飛，導致左肩脫臼、韌帶斷裂。而顏曉筠參演的八點檔《好運來》即將迎來大結局，如今顏曉筠傷勢是否會影響到劇組拍攝？電視台也鬆口了。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
外資大甩尾！台積電最後一盤被大砍3.9萬張！跌10元收1375元 名師最新解析
台積電（2330）收盤最後一筆賣單暴增逾3.9萬張，股價跌10元收在1375元，專家表示，主要是MSCI今（24）日生效，外資大甩尾，後續緊盯外資動向，但短線震盪機率大。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
又要變天了！下週「這天」暴跌10度 一圖看未來天氣
今（22）日環境仍吹東北風，各地早晚偏涼，不過隨著冷空氣逐漸減弱，白天溫度持續回升。氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，下週二將有新一波東北季風再度南下，氣溫大跌10度左右，北部、宜蘭最低下探16-18度左右，其他地區也會掉回20度。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
25歲女戰勝死神25次！罹絕症淚求父親「放了我」 得知安樂死獲准感動到哭
25歲的澳洲女子安娜莉絲．霍蘭德（Annaliese Holland）過去10年被迫依靠靜脈輸液維持生命，長年飽受罕見疾病折磨，自18歲轉入成人醫院，才被診斷出患有絕症「罕見自體免疫性自主神經節病」，導致慢性疼痛、噁心和嘔吐，最終因長期藥物治療、嚴重骨質疏鬆；終於有一天霍蘭德淚求父親放手，選擇「按自己的意願死去」，令她高興到哭出來，認為這是她最勇敢的選擇。鏡報 ・ 7 小時前
利空連環爆！這記憶體模組廠「連虧30季」6天狂瀉38% 今開盤即吞第4根跌停
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（24）日以26,596.03點開高，最高來到26,764.13點，截至上午10點15時，仍維持在平盤之上。觀察盤中跌停個股...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
做檢驗才驚覺「長期營養不良」！藍心湄早餐改這樣吃，拯救掉髮＋瘦回緊緻好身材！
吃對早餐，不只抗老，還能幫助瘦身。時尚教主藍心湄近期在《女人我最大》中分享，她因為改變飲食習慣，不僅頭髮重新長出來，原本「怎麼都瘦不下來」的臃腫感也明顯改善，整個人煥然一新！ 營養不足，掉髮女人我最大 ・ 3 天前
將迎斷崖式降溫！低溫探15度 「先濕冷、後乾冷」變天時間曝
今（23）日東北季風減弱，中央氣象署表示，清晨各地早晚仍偏涼，各地低溫約16至20度，局部近山區及空曠地區氣溫會在低一些，白天溫度回升，北部及宜花地區高溫約25到27度，中南部、臺東可來到28到30度；降雨方面，臺灣各地大多及澎湖、金門、馬祖為多雲到晴，僅基隆北海岸、東半部地區、恆春半島及大臺北山區有零星短暫雨。此外，氣象專家就提醒，下週二晚起新一波東北季風開始南下，將迎來斷崖式降溫。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
老翁全身爆癢擦藥膏也沒用！一刮竟驗出上千隻蟲 2招除疥蟲
一名70歲老翁過去3個月來全身搔癢，夜間更嚴重，使用市售濕疹藥膏也沒用，連家人也出現類似紅疹與搔癢，就醫才發現，竟是「結痂型疥瘡感染」，而且刮下皮屑檢驗，疥蟲竟達上千隻！所幸經過治療1個多月，老翁已不健康2.0 ・ 7 小時前