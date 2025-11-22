板橋垃圾處理廠用地轉型變更
新北市城鄉發展局昨（廿二）日表示，板橋垃圾處理廠用地橫跨新北市板橋區與中和區，與臺北市僅一橋之隔，東側鄰環河快速道路、新店溪及其河濱公園與自行車道等藍綠帶資源，考量垃圾處理廠用地已無使用需求，私有公保地問題待解決，且配合行政院板新地區供水改善計畫配水池設置需求，爰此次透過都市計畫專案檢討變更，改善區域環境，實質開闢公共設施，兼顧民眾權益及地區發展需求。
此次檢討將以市地重劃方式辦理開發，計畫面積達十四點八六公頃，市府可實質取得開闢約六點五九公頃公共設施用地，包含三點三七公頃公園用地、一點一二公頃停車場用地、一點三七公頃道路用地及零點七三公頃社會福利設施用地（預計可興建五百八十戶社會住宅）等公共設施，提升地區居住環境品質。
該案計畫範圍現況土地低度使用、鐵皮林立，地區整體環境品質低落，與周邊陸續發展的開發區形成強烈對比，透過本次計畫區檢討，重新賦予住宅生活機能，劃設大面積公園綠地，建構都市綠色空間提供休閒、遊憩使用並完成地下配水池設置穩定大板新地區供水需求。
另配合中央政策劃設社會福利設施用地，提供新北市民實現安居夢想，並藉由區內主要道路及社區道路串連及停車場等公共設施，建全整體都市發展並改善地方環境。
