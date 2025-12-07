板橋壽司店凌晨突氣爆 3女路過被炸飛送醫

附近民眾被爆炸聲響驚醒，查看現場滿目瘡痍。讀者提供

新北市板橋區重慶路今（8）日凌晨0時57分驚傳氣爆意外！一間位於住商混合大樓的知名連鎖壽司店突然發生爆炸巨響，附近住戶全被驚醒，紛紛下樓查看，只見現場滿目瘡痍、店家門窗碎裂、甚至被炸飛到馬路上，情況相當駭人。

警方指出，氣爆當下造成3名路過女子遭波及受傷，所幸均意識清楚，消防人員已立即將她們送往醫院救治，由於爆炸威力強大，消防隊在店內與樓層間搜索，確認是否仍有人受困。

瓦斯公司也到場協助並表示，該爆炸樓層並無天然瓦斯管線，目前已通知火調人員加入調查，確切氣爆原因仍待進一步釐清。

警消接獲通報後即趕往處理，目前氣原因還有待相關單位釐清。



