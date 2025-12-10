板橋夜景搖滾區！板橋唯一高樓景觀餐酒館，緊鄰耶誕城！坐擁300+世界精釀，享受70道歐陸料理
知名餐飲連鎖集團ABV，開在板橋這家高樓景觀餐酒館就位於板橋耶誕城附近欸，捷運府中站1號出口走過來只要3分鐘就到了，交通超方便！12樓的高度，根本板橋夜景搖滾區，還提供多達70道歐陸美食，300多種世界精釀，以及無敵夜景陪伴，微醺氛圍更是迷人。
樓下就是日藥本舖
旁邊有電梯，直達12樓就是了。
電梯一打開整個氛圍都變了，多了點熱鬧派對氣氛。
生意非常的好欸，聽說是板橋在地人最喜歡的聚會餐酒館。
非常有異國氛圍，搭配音樂 讓人感覺放鬆。
現場還有體育賽事可以觀賞
夜幕降臨，華燈綻放，我們期待的高樓夜景即將到來。
直接在室外景觀區等待，隔壁街就是耶誕城了，整個板橋街景都閃亮亮的。
看著遠處山景跟點點燈火，吹著徐徐涼風，跟三五好友聊天說笑，喝點小酒，是屬於上班族的小確幸。
而冬天如果怕冷的話，室內景觀區就這裡了，一樣浪漫。
店內提供超過 300 款來自世界的精釀啤酒，第一次來是真的是會眼花撩亂欸。
這次我不意外的還是拿了水果精釀啤酒，侍酒師說女生十之八九都挑水果口味的精釀，沒辦法，因為酸酸甜甜的就是比較好喝啦！
啤酒杯典藏套組 年末限定優惠
知名餐飲連鎖集團ABV的周邊商品，其中最受歡迎的啤酒杯典藏套組 年末限定優惠超划算，特價一盒只要1499元，三盒以上 每盒只要1399元，相信我，喝啤酒 選對杯子很重要。
還有造型開瓶器、啤酒杯禮盒等…都很有特色。
MENU
擁有多達70道歐陸美食，選擇超多以外，還提供尾牙春酒包場服務喔！
餐前麵包
餐前麵包，每桌都會招待，可單吃或搭配餐點即可。
檸香鯷魚辣炒蝦
帶點酸香、微鹹辣的口感，非常下飯以外，也很適合當下酒菜！
鯷魚融化後，直接變成天然鮮味鹽巴，撒上巴西里就很提味好吃，搭配麵包或義大利麵一起吃都很適合。
波特酒烤肉大水管麵
大水管麵真的名副其實，大歸大吃起來柔軟又有彈性，吸滿醬汁後吃起來每一口都是濃郁的番茄燉肉香氣，帶點甜香的酒味 配合的剛剛好，很好吃。
乾杯龍舌蘭雞肉寬扁麵
先吃原味再灑上龍舌蘭酒與擠點檸檬添香，一入口龍舌蘭酒微微蒸散後的香氣先撲上來，帶點柑橘與焦糖的香氣，寬扁麵更是吸飽濃郁的醬汁，軟滑帶點嚼勁。
加泰隆尼亞碎醬麻花捲
麻花捲好特別，第一次吃，外微脆內蓬鬆還帶點嚼感的麵香滋味，搭配濃郁鹹香泰隆尼亞風味的碎醬，與麻花捲融合後，濃香帶點微辣，整體口感不但很有層次以外還很圓潤飽滿。
帕瑪火腿白醬大貝殼
就像綻放中的花朵般，自信迷人的大貝殼還有帕瑪火腿，顏質有夠高！奶香濃郁的白醬讓大貝殼吸飽飽，雖大但很有料，每一朵都很濃郁入味，切得薄透帕瑪火腿的鹹香，更是完美融合於白醬中，奶鹹香氣的餘韻猶存。
黑啤酒馬鈴薯香腸
據說是德式家常風味，有著黑啤酒的焦糖麥香的馬鈴薯香腸。香腸與馬鈴薯經過黑啤酒燉煮過後，鬆軟香濃但不膩口，也是超讚的下酒菜來著。
300多種世界精釀
來知名餐飲連鎖集團ABV怎麼可能不點精釀啤酒！今天都是女孩兒們的聚會，很有默契的都拿水果精釀，酸酸甜甜的啤酒還是我們的最愛。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
甘草芭樂水果釀造酒
是熟悉的夜市甘草芭樂香氣欸，竟然這樣也能做出精釀啤酒，好台好喜歡。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
私心梅子氣泡酒
採用台灣梅子的果實，酸甜果香與清爽氣泡，喝出輕盈酸甜交織的清新感。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
DB梅子氣泡酒
南投梅子與蘋果酒的邂逅，迸出新滋味，就是酸甜醇厚的梅子氣泡飲，很適合女孩兒喝。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
富樂園-百香果水果白啤酒(Floris Passion)
以白啤酒為基底所釀製的水果啤酒，自然酸甜感特別吸引人，濃厚果香餘味繚繞，圓潤飽滿但不膩口，微酸微甜 剛剛好。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
品嚐完比較重口味的異國料理後，再來點酸甜水果精釀啤酒 微醺一下，超完美的搭配，還有高樓景觀夜景相伴，吃飽喝足還可以去新北耶誕城逛逛，也太幸福了吧。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
今年新北耶誕城一樣華麗閃亮亮登場，來新北耶誕城，唯一推薦餐酒館就這家了！沒有之一。
【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】
ABV閣樓餐酒館- 板橋府中店
地址：新北市板橋區府中路67號12樓
電話：02 29699989
時間：12:00–01:30
官網：ABV閣樓餐酒館 -板橋餐酒館 ｜inline 線上訂位預約
文章來源：Mika出走美食日誌
其他人也在看
好天氣要沒了！全台凍3天「恐跌破10度」最冷時段曝 雨下最猛地區出爐
中央氣象署表示，今（10）日受到東北季風減弱影響，水氣逐漸減少。台北一早就出了太陽，暫別濕冷天氣讓人神清氣爽。未來天氣狀況，也持續受到關注；對此，氣象粉專「氣象報馬仔」表示，強冷空氣這天南下，且有增強為大陸冷氣團的趨勢，「這時間」最冷。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前 ・ 6
詹惟中現身預言「今年有2災」！再示警「有事情發生」：救更多人
娛樂中心／巫旻璇報導命理師詹惟中日前以「尖嘴猴腮」貼文被指影射日本首相高市早苗，引發輿論大反彈，他雖火速道歉、刪文，但怒火仍未平息，連帶影響女兒在日本經營的民宿被抵制。詹惟中昨(9日)再度露面拍片，談及面對外界批評的心情，強調「不在乎網路謾罵，只在乎還能救多少人」，更提醒粉絲明年要注意2災。民視健康長照網 ・ 1 小時前 ・ 53
台中核心富人區冷掉？七期豪宅「十年房價空笑夢」平盤微跌：3大關鍵因素揭密｜豪宅報報
近年台中房市強勢走揚，西屯房價一路上攻，但被視為豪宅核心的七期市政特區卻呈現截然不同的走勢，根據實價登錄，七期市政特區豪宅近10年房價微跌0.9%，在高總價門檻、限貸政策與大坪數供給等因素交織下，陷入高檔盤整，市場反應明顯保守。Yahoo奇摩房地產編輯部 ・ 9 小時前 ・ 9
黃勇傳轉戰中國城市棒球聯賽 盼把握重返球場機會
（中央社記者陳容琛台北10日電）前中職統一獅內野手黃勇傳確定將前往中國城市棒球聯賽，預計將身披福州海俠戰袍，他今天透過經紀團隊表示，感謝球團給予機會，將繼續努力把握。中央社 ・ 3 小時前 ・ 7
震撼！王世堅今喊「將立委當政治生涯最終站」 力挺這幾人選市長
即時中心／高睿鴻報導面對即將到來的明（2026）年縣市長選舉，民進黨已積極展開布局，尤其艱困選區台北市，誰能挑戰人氣極高、還握有執政優勢的現任市長蔣萬安，無論黨內或外界均有熱烈討論。而根據媒體《TVBS》調查，高人氣北市綠委王世堅，似乎仍是綠營最有挑戰力的人選，民調支持率遠優於其他黨內潛在人選，如吳怡農、沈伯洋、鄭麗君、林右昌等人。但他今（10）天受訪時再次強調，沒意願選市長，且一直將立委當成個人政治生涯最終站。民視 ・ 2 小時前 ・ 73
「超級水果」藍莓護腦、穩血糖！醫揭「正確洗法」：別再泡鹽水
藍莓被稱為「超級水果」，不只好吃且營養豐富。營養醫學專家劉博仁提到，藍莓含有花青素、多酚、膳食纖維、維生素C等，有助於維護心血管健康，改善血糖與胰島素敏感度等。不過清洗時要注意，不鼓勵用鹽水或小蘇打長時間浸泡，「清水沖洗加輕揉」最乾淨。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 2
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 7
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應
小薰爆拖欠牙醫14萬！「鄭人碩也被捲入」經紀人3點聲明回應EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 7
進口車庫存堆滿台北港 經銷商「愈賣愈虧」恐現棄守潮
進口車市今年遭受關稅不確定性重擊買氣，經銷商營運環境急速惡化，棄守潮一波接一波。繼馬自達（MAZDA）與重量級經銷商太古標達無預警宣布結束合作，震撼彈再添一樁。義美集團汽車事業的尚鵬汽車，也確定將在今年底終止與SKODA長達九年的經銷合作，再度凸顯經銷商在母廠高成長目標與市場低迷夾擊下難以為繼的產業現象。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 352
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？
週末迎入冬最強冷空氣 下週又將回溫...網看傻：短袖什麼時候收？EBC東森新聞 ・ 4 小時前 ・ 4
張泰山愛子錄取甲子園名校！踏上旅日追夢之路
中華職棒傳奇「森林王子」張泰山今宣布，兒子張可洛正式收到日本甲子園名校沖繩興南高校的錄取通知，即將展開三年高中棒球與學業生活，消息引發球迷熱烈祝賀。張泰山透露，兒子為此準備超過一年，始終不敢鬆懈。中天新聞網 ・ 3 小時前 ・ 4
恭喜陳晨威、啾啾登記結婚了！才宣布求婚成功 甜吻畫面曝光
中職「樂天桃猿」球星陳晨威昨日宣布向「中信兄弟」啦啦隊女神啾啾（Julia，林尹樂）求婚成功，今（10）日便前往戶政事務所登記結婚，進度飛快。雙方親友到場見證幸福時刻，更公開兩人親吻畫面，甜蜜氛圍滿溢。三立新聞網 setn.com ・ 3 小時前 ・ 26
藍莓洗錯等於吃毒？ 醫示警「泡水洗」讓農藥滲入果肉
藍莓富含花青素等營養成分，具有多項健康功效，但清洗方式若不正確，可能導致農藥滲入果肉。劉博仁醫師提醒，藍莓不需浸泡清洗，也不應添加鹽、醋或小蘇打，最佳清洗方式是以清水沖洗並輕輕搓揉。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 1
超狂！青森7.5強震「豁命保護電視機」 日網：謝謝妳台灣
即時中心／陳治甬、林耿郁報導我國民眾瘋日旅不是新聞，最愛在東北地區過夜的海外旅客就是台灣人。昨（8）晚7.5強烈地震當下，就有我國民眾拍下在旅館中奮力攙扶電視的畫面。沒想到影片在日本SNS引發巨大回響，不少網友留言「台湾、ありがとう」致謝。民視 ・ 1 天前 ・ 269
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲
11歲爆紅電影童星！葉子誠「25歲突離世」家屬沉痛發聲EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 5
千萬別水洗生肉！醫示警：水柱助「1細菌」噴發 恐引發敗血症
許多人煮肉前習慣把生雞肉或豬肉拿到水龍頭下沖洗，希望把肉洗得「更乾淨」，但這其實暗藏風險。兒科醫師傑登指出，水柱一沖，反而會把附著在肉表面的沙門氏菌，變成細小的水霧四處噴散，最遠甚至能飛到九十公分外，讓整個廚房在不知不覺中成為細菌的擴散中心。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 71
綠營鐵票倉要變天？郭正亮：周春米恐因「這事」落選
前立委郭正亮針對2026年中南部選情提出分析，認為若國民黨立委柯志恩對上民進黨立委邱議瑩、國民黨立委謝龍介對上民進黨立委林俊憲，藍營在南二都都存在贏面，甚至屏東議長若整合成功，周春米都可能面臨落選危機。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 180
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 5
《國際產業》輝達H200銷陸 傳25%分潤金由台灣買單？白宮官員這樣說
【時報編譯柯婉琇綜合外電報導】美國總統川普宣布其政府將開放輝達目前排名第二的AI晶片H200銷往中國，而作為條件，輝達應該將其中25%的銷售額上繳美國政府。據白宮消息來源透露，這筆25%的分潤金，將以進口稅的方式向其生產地台灣收取。 周一（12月8日）晚間，美國總統川普在自家社群平台Truth Social上發文，宣布輝達AI晶片H200可以銷往中國和其他地方「獲准的客戶」，條件是其中「25%」的銷售額上繳美國政府，以維持強大的國家安全。這項政策將支持美國就業、強化美國製造業，美國納稅人將從中受益。商務部正在敲定相關細節，該政策也同樣適用於超微、英特爾和其他偉大的美國公司。 川普表示，我們將保護國家安全、創造美國就業機會，並守住美國在AI領域的領先地位。 H200的等級高於H20，但不是輝達最頂級的AI晶片。 川普在發文中強調輝達更先進的Blackwell晶片和之後將推出的Rubin，都不在開放之列。 知情人士透露，美國政府官員認為此舉是在「讓輝達最新Blackwell晶片出口中國」和「讓輝達晶片完全退出中國市場」之間做出妥協。川普向來反對讓輝達最先進的晶片銷往中國。其政府官員則擔心完時報資訊 ・ 1 天前 ・ 56
5類隔夜菜千萬別吃！蔬菜、海鮮都中鏢 醫：這款甜湯恐致命
隔夜菜吃多了恐傷身！醫師提醒，常吃隔夜菜可能會讓腸胃及健康付出代價，其中銀耳湯及木耳類是最容易被低估的隔夜食物，隔夜的銀耳湯不僅營養流失，還可能產生「米酵菌酸」這種致命毒素，雖然機率不高，但一旦中毒就非常嚴重。三立新聞網 setn.com ・ 59 分鐘前 ・ 發起對話