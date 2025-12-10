板橋夜景搖滾區！板橋唯一高樓景觀餐酒館，緊鄰耶誕城！坐擁300+世界精釀，享受70道歐陸料理

新北市｜ABV閣樓餐酒館- 板橋府中店

知名餐飲連鎖集團ABV，開在板橋這家高樓景觀餐酒館就位於板橋耶誕城附近欸，捷運府中站1號出口走過來只要3分鐘就到了，交通超方便！12樓的高度，根本板橋夜景搖滾區，還提供多達70道歐陸美食，300多種世界精釀，以及無敵夜景陪伴，微醺氛圍更是迷人。

樓下就是日藥本舖

旁邊有電梯，直達12樓就是了。

電梯一打開整個氛圍都變了，多了點熱鬧派對氣氛。

生意非常的好欸，聽說是板橋在地人最喜歡的聚會餐酒館。

非常有異國氛圍，搭配音樂 讓人感覺放鬆。

現場還有體育賽事可以觀賞

夜幕降臨，華燈綻放，我們期待的高樓夜景即將到來。

直接在室外景觀區等待，隔壁街就是耶誕城了，整個板橋街景都閃亮亮的。

看著遠處山景跟點點燈火，吹著徐徐涼風，跟三五好友聊天說笑，喝點小酒，是屬於上班族的小確幸。

而冬天如果怕冷的話，室內景觀區就這裡了，一樣浪漫。

店內提供超過 300 款來自世界的精釀啤酒，第一次來是真的是會眼花撩亂欸。

這次我不意外的還是拿了水果精釀啤酒，侍酒師說女生十之八九都挑水果口味的精釀，沒辦法，因為酸酸甜甜的就是比較好喝啦！

啤酒杯典藏套組 年末限定優惠

知名餐飲連鎖集團ABV的周邊商品，其中最受歡迎的啤酒杯典藏套組 年末限定優惠超划算，特價一盒只要1499元，三盒以上 每盒只要1399元，相信我，喝啤酒 選對杯子很重要。

還有造型開瓶器、啤酒杯禮盒等…都很有特色。

MENU

擁有多達70道歐陸美食，選擇超多以外，還提供尾牙春酒包場服務喔！

餐前麵包

餐前麵包，每桌都會招待，可單吃或搭配餐點即可。

檸香鯷魚辣炒蝦

帶點酸香、微鹹辣的口感，非常下飯以外，也很適合當下酒菜！

鯷魚融化後，直接變成天然鮮味鹽巴，撒上巴西里就很提味好吃，搭配麵包或義大利麵一起吃都很適合。

波特酒烤肉大水管麵

大水管麵真的名副其實，大歸大吃起來柔軟又有彈性，吸滿醬汁後吃起來每一口都是濃郁的番茄燉肉香氣，帶點甜香的酒味 配合的剛剛好，很好吃。

乾杯龍舌蘭雞肉寬扁麵

先吃原味再灑上龍舌蘭酒與擠點檸檬添香，一入口龍舌蘭酒微微蒸散後的香氣先撲上來，帶點柑橘與焦糖的香氣，寬扁麵更是吸飽濃郁的醬汁，軟滑帶點嚼勁。

加泰隆尼亞碎醬麻花捲

麻花捲好特別，第一次吃，外微脆內蓬鬆還帶點嚼感的麵香滋味，搭配濃郁鹹香泰隆尼亞風味的碎醬，與麻花捲融合後，濃香帶點微辣，整體口感不但很有層次以外還很圓潤飽滿。

帕瑪火腿白醬大貝殼

就像綻放中的花朵般，自信迷人的大貝殼還有帕瑪火腿，顏質有夠高！奶香濃郁的白醬讓大貝殼吸飽飽，雖大但很有料，每一朵都很濃郁入味，切得薄透帕瑪火腿的鹹香，更是完美融合於白醬中，奶鹹香氣的餘韻猶存。

黑啤酒馬鈴薯香腸

據說是德式家常風味，有著黑啤酒的焦糖麥香的馬鈴薯香腸。香腸與馬鈴薯經過黑啤酒燉煮過後，鬆軟香濃但不膩口，也是超讚的下酒菜來著。

300多種世界精釀

來知名餐飲連鎖集團ABV怎麼可能不點精釀啤酒！今天都是女孩兒們的聚會，很有默契的都拿水果精釀，酸酸甜甜的啤酒還是我們的最愛。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

甘草芭樂水果釀造酒

是熟悉的夜市甘草芭樂香氣欸，竟然這樣也能做出精釀啤酒，好台好喜歡。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

私心梅子氣泡酒

採用台灣梅子的果實，酸甜果香與清爽氣泡，喝出輕盈酸甜交織的清新感。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

DB梅子氣泡酒

南投梅子與蘋果酒的邂逅，迸出新滋味，就是酸甜醇厚的梅子氣泡飲，很適合女孩兒喝。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

富樂園-百香果水果白啤酒(Floris Passion)

以白啤酒為基底所釀製的水果啤酒，自然酸甜感特別吸引人，濃厚果香餘味繚繞，圓潤飽滿但不膩口，微酸微甜 剛剛好。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

品嚐完比較重口味的異國料理後，再來點酸甜水果精釀啤酒 微醺一下，超完美的搭配，還有高樓景觀夜景相伴，吃飽喝足還可以去新北耶誕城逛逛，也太幸福了吧。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

今年新北耶誕城一樣華麗閃亮亮登場，來新北耶誕城，唯一推薦餐酒館就這家了！沒有之一。

【禁止酒駕｜未滿18歲，禁止飲酒】

ABV閣樓餐酒館- 板橋府中店

地址：新北市板橋區府中路67號12樓

電話：02 29699989

時間：12:00–01:30

官網：ABV閣樓餐酒館 -板橋餐酒館 ｜inline 線上訂位預約

文章來源：Mika出走美食日誌