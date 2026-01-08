板橋女裝男超商偷自己網購包裹 3度上門遭店員認出活逮

新北市警方破獲一起竊案，一名女性裝扮的男子日前一天內二度在板橋某間超商竊取包裹，數日後再度上門遭店員一眼認出大喊「抓小偷」，民眾合力將竊嫌活逮報警送辦。

男子連續行竊第3度上門遭逮獲。（圖／翻攝畫面）

警方調查，何姓男子（29歲）在網路上購買8樣商品，選擇將包裹送往板橋區湳雅夜市一間可自助取貨的超商，並於5日2度前往該超商取貨但未付款就離開，還順手偷走了2張悠遊卡，店家事後發現包裹短少，調閱監視器發現遭男扮女裝的何男偷走。

何男二度得手後食髓知味，昨（7）日深夜11時許再度前往該超商欲重施故技，未料早已被店員一眼認出，何男發現自己形跡敗露奪門而出逃逸，店員見狀隨即大喊「抓小偷」，附近夜市多位民眾聽到立刻上前幫忙抓人，順利將何男攔下逮獲。

轄區板橋分局警方獲報隨即派員到場將何男逮捕，前往其住處附帶搜索找到6件尚未轉賣的包裹，查扣後發還給超商退給賣家，全案訊後依竊盜罪嫌移送新北地檢署偵辦。

