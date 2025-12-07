板橋定食8凌晨氣爆！玻璃、招牌噴飛一地「5人送醫」 疑因瓦斯外洩釀禍

[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導

新北市板橋區府中商圈今（8日）凌晨近1時發生一起氣爆事件，事發地點位於重慶路8號的定食8餐廳，事故共計造成6人（5女1男）受傷，其中1女傷勢較輕婉拒送醫，另外4人均送醫治療，還有1名女子因驚嚇過度預防性送醫。消防人員獲報到場後，在樓梯間找到4支瓦斯鋼瓶，初步研判是瓦斯鋼瓶氣體外洩所致，至於詳細情況尚待進一步釐清。

今（8日）凌晨12時板橋區府中商圈重慶路的定食8餐廳發生氣爆事件。（圖／翻攝畫面）

新北市消防局今天凌晨12時許接獲報案，板橋區府中商圈重慶路的定食8餐廳發生氣爆事件。只見現場不僅散落餐廳玻璃碎片，包括招牌、鐵皮也都噴飛至馬路上。消防人員抵達後，先為5名傷者進行進行包紮，除了1名女子認為傷勢不重拒絕送醫外，其餘4人皆分別送亞東及雙和醫院治療；另有1名女子受到嚴重驚嚇也預防性送醫。

目前板橋分局已將現場封鎖，新北市消防局則派員逐層清查，確認無其他人員受傷受困。消防局長陳崇岳表示，主要發生氣爆的地點位在2樓的爭鮮跟定食8餐廳，氣爆影響面積約174平方公尺，消防人員勘查火場發現廚房有串接有3大1小共4支鋼瓶，疑似因爆炸被炸到樓梯間，初判使用上沒有違法，但詳細起火原因尚待釐清。

