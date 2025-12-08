板橋定食8氣爆「內部畫面曝光」 混凝土牆炸到爛掉

氣爆後的定食8內部畫面曝光，讓人觸目驚心。（圖／東森新聞）





新北市板橋府中商圈的定食8今（8）日凌晨將近1點疑似因為瓦斯鋼瓶外洩導致發生氣爆，招牌、鐵皮、炸碎的玻璃紛紛砸下地面，共計造成6人受傷，其中5人送醫，所幸均為輕傷並無生命危險，氣爆後內部畫面曝光。

氣爆發生後，定食8內部被炸得滿目瘡痍。（圖／東森新聞）

從遠處看，發生氣爆的定食8幾乎看不出原本餐廳的樣子，爆炸也牽連樓上的醫美診所看板跟著被炸歪了幾片。

爆炸還牽連樓上的醫美診所。（圖／東森新聞）

建築外面的地面還散落大量水泥塊、碎玻璃，有的水泥塊甚至比人頭還大，所幸氣爆當時是深夜，否則傷亡恐怕更加嚴重。

餐廳外的地面散落大量碎玻璃跟水泥塊。（圖／東森新聞）

經過土木技師初步現場勘查，建築物2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全還有待技師檢視相關資料，再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

餐廳內部被炸得一塌糊塗。（圖／東森新聞）

