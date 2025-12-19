板橋實踐國小行路難 市議員劉美芳會勘守護學子通勤路

劉美芳十九日邀集新北市教育局、交通局、養護工程處、警察局交通警察大隊、板橋區公所，以及國泰里陳志煉里長等相關單位到場會勘。（劉美芳辦公室提供）

記者蔡琇惠／新北報導

新北板橋區實踐國民小學校門口的實踐路93巷因道路筆直、又緊鄰傳統市場及大型集合住宅，人車動線高度交織，加上校門前人行道狹窄，長期以來讓學童上下學安全面臨嚴峻考驗，甚至出現孩子被迫走上大馬路的危險情況。

新北市議員劉美芳表示，日前接獲實踐國小家長會及校方反映，每逢上下學時段，人行道常被接送車輛的上下車人潮擠滿，部分學童不得不離開人行道，直接行走於馬路上，面對來往快速行駛的車輛，風險相當高，讓家長憂心不已。

廣告 廣告

為了徹底改善學童人車爭道的狀況，劉美芳隨即辦理現場會勘，邀集新北市教育局、交通局、養護工程處、警察局交通警察大隊、板橋區公所，以及國泰里陳志煉里長等相關單位到場，實地了解實踐路93巷通行動線與交通盲點，共同研商具體改善方案。

經會勘後將針對周邊設置科技執法，遏止違規停車與超速，同時養工處也將規劃實踐國小校門口道路拓寬方案。（劉美芳辦公室提供）

經今（19）日會勘後，現場達成多項共識。首先，將在學校正門口道路及鄰近防火巷出入口，由校方與周邊商家溝通後，設置交通警示牌及「科技執法」告示，加強駕駛人警覺；另在學校靠近大型社區方向及實踐路巷弄出口處，也將增設科技執法警示標誌，以遏止違規停車與超速行為。

此外，養護工程處將著手規劃實踐國小校門口道路拓寬方案，並將人行道退縮至校園內部、同步加寬人行空間，相關設計圖將送交景觀處審核校園植栽調整，待核准後，預計於明年啟動施工。

劉美芳強調，孩子的通學安全不能再等，從工程改善到科技執法，必須雙管齊下，她也會持續追蹤後續進度，確保改善措施如期落實，讓孩子安心上學、家長放心。