板橋工地拆房第3度出包！碎石砸緊鄰大樓 工務局勒令停工

板橋區拆除工程第3度出包，工務局勒令停工。 圖：翻攝畫面

[Newtalk新聞] 新北市板橋區一棟民宅進行拆除改建，今日上午發生工安意外，疑因施工單位未採取足夠防護措施，導致大量碎石磚塊掉落至緊鄰的社區大樓車道，這已經是該處工地2個月內第3次發生意外，工務局獲報後到場後，立即勒令停工並開罰。

位於板橋區大同街的一處拆除工程，由於和緊鄰的大樓距離過近，施工單位在拆除舊圍牆時，未於兩棟建築物間設置任何防護措施，導致碎石直接砸向隔壁社區，碎落的磚塊不僅掉落到停車場車道，更波及瓦斯管線，已由新海瓦斯派員檢查。

廣告 廣告

工務局指出，接獲通報第一時間會同新北土木技師公會至現場勘查，經查現場拆除時因便宜行事，將施工架及防護網擅自拆除，導致拆除物掉落到隔壁社區，經新北土木技師判斷，為避免剩餘建倒塌疑慮，確認相關安全維護後，請工地先將危險部分拆除。

該處工地近2個月已經發生3起工安意外，先前因為挖破水管，導致隔壁社區停水多日，警方強調，對於施工單位漠視公共安全的行為，將會同相關局處嚴格查處。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

太陽聯盟幹部開虛幣實體店遭逮！單月詐40人吸金逾3500萬

台鐵又傳暴力事件！未刷卡被糾正 揮拳攻擊站務員遭逮