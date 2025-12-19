板橋巷弄裡的潮味食尚～走進小螺波，在老上海氛圍中，品味螺螄粉讓人回味無窮的層次感酸辣湯頭
久聞小螺波大名，就在十月份心血來潮跑來嘗鮮
位置很好很便利，在捷運新埔站一號出口，出站後往左走
步行1、2分鐘左右，就在右手邊的小巷口，店面很明顯喔
看到彩繪牆面就到囉！
小螺波在雙北有好幾間店，可以就近選擇想去的那間
用餐環境布置得很舒適，復古氛圍
一、二樓都有座位，我們被安排在一樓
原本很想上去看看，後來人多想說算了
桌面都維持的蠻整潔的，感覺很好
目前只能現金結帳
醬料放在樓梯旁的復古電視上
有辣油跟醋
菜單在桌上，填完拿到櫃檯結帳
尖峰用餐時間有90分鐘限制
小螺波是廣西柳州螺螄粉，菜單上有簡單的介紹
當天也加價點了一份A套餐，有古早味時蔬跟鹹檸七
圖片看起來豐盛又澎湃，上桌時也差不多是這樣喔！
小菜、飲料
有客製化的個人調味選擇
當日消費明細
鹹檸七
燙青菜擺盤很講究，一層一層疊的好好的
調味上也很有味道，但對我來說就是生了點
我喜歡再燙熟一點，消除生菜味
香香肥腸螺螄粉，小酸小辣
真的是滿滿一大碗，都看不到螺螄粉了
湯頭喝起來順口，平常不太吃辣的我也可以接受
也沒有覺得人家說的很臭的味道
肥腸處理得很好，肥而不膩，好吃
聚寶盆螺螄粉，小酸、小辣
有肥腸、脆脆皮跟油雞
料也真的很多很足，吃完非常撐
食材都料理很好，單吃也夠味
配料有酸豆、木耳、豆皮、脆花生、炸腐竹、鵪鶉蛋...
加上香菜提味，香氣十足
之後妹妹如果有來玩，應該會帶她來吃看看！
【小螺波 板橋店】
地址：新北市板橋區文化路一段419之5號1F
電話：02-2259-9219
營業時間：11:00-21:00
文章來源：珍妮佛的花草呢喃
