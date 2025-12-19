板橋巷弄裡的潮味食尚～走進小螺波，在老上海氛圍中，品味螺螄粉讓人回味無窮的層次感酸辣湯頭

新北板橋｜小螺波

久聞小螺波大名，就在十月份心血來潮跑來嘗鮮

位置很好很便利，在捷運新埔站一號出口，出站後往左走

步行1、2分鐘左右，就在右手邊的小巷口，店面很明顯喔

新北板橋｜小螺波

看到彩繪牆面就到囉！

小螺波在雙北有好幾間店，可以就近選擇想去的那間

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

用餐環境布置得很舒適，復古氛圍

一、二樓都有座位，我們被安排在一樓

原本很想上去看看，後來人多想說算了

新北板橋｜小螺波

桌面都維持的蠻整潔的，感覺很好

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

目前只能現金結帳

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

醬料放在樓梯旁的復古電視上

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

有辣油跟醋

新北板橋｜小螺波

菜單在桌上，填完拿到櫃檯結帳

廣告 廣告

新北板橋｜小螺波

尖峰用餐時間有90分鐘限制

新北板橋｜小螺波

小螺波是廣西柳州螺螄粉，菜單上有簡單的介紹

新北板橋｜小螺波

當天也加價點了一份A套餐，有古早味時蔬跟鹹檸七

新北板橋｜小螺波

圖片看起來豐盛又澎湃，上桌時也差不多是這樣喔！

新北板橋｜小螺波

小菜、飲料

新北板橋｜小螺波

有客製化的個人調味選擇

新北板橋｜小螺波

當日消費明細

新北板橋｜小螺波

鹹檸七

新北板橋｜小螺波

燙青菜擺盤很講究，一層一層疊的好好的

調味上也很有味道，但對我來說就是生了點

我喜歡再燙熟一點，消除生菜味

新北板橋｜小螺波

香香肥腸螺螄粉，小酸小辣

真的是滿滿一大碗，都看不到螺螄粉了

湯頭喝起來順口，平常不太吃辣的我也可以接受

也沒有覺得人家說的很臭的味道

新北板橋｜小螺波

肥腸處理得很好，肥而不膩，好吃

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

聚寶盆螺螄粉，小酸、小辣

有肥腸、脆脆皮跟油雞

料也真的很多很足，吃完非常撐

食材都料理很好，單吃也夠味

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

新北板橋｜小螺波

配料有酸豆、木耳、豆皮、脆花生、炸腐竹、鵪鶉蛋...

加上香菜提味，香氣十足

新北板橋｜小螺波

之後妹妹如果有來玩，應該會帶她來吃看看！

【小螺波 板橋店】

地址：新北市板橋區文化路一段419之5號1F

電話：02-2259-9219

營業時間：11:00-21:00

官網

FB

文章來源：珍妮佛的花草呢喃