板橋平日388元起Buffet吃到飽！牛排還沒上，自助吧的現烤披薩跟炸雞就先讓我飽到天靈蓋

新北板橋｜牛室炙燒牛排

最近想找板橋府中站附近的高CP值牛排？可以把牛室炙燒牛排列進口袋名單，這間在 ptt 上討論度一直不低，就是價格親民CP值高、選擇又多，平日只要三百多元就能自助吧無限吃到飽，菜色內容真的豐富到會懷疑自己是不是走進吃到飽餐廳，從主廚熱食、炸物、披薩、湯品、沙拉、炸雞、到甜點、飲料、冰淇淋通通有

排餐部分我最推戰斧肋眼，份量大到比臉還誇張，吃起來超爽；喜歡嫩口的人可以選菲力，還附熱石讓你自己調整熟度，最近剛好有 7 週年活動，點排餐就能用 69 元起加購海鮮，炸蝦、白蝦、深海魷魚一次補好補滿，更像一套小海陸組合，整體來說，牛室真的很適合聚餐、家庭吃飯或揪朋友大吃一波，環境舒服、選擇多、價格也不會嚇人，難怪一直是板橋牛排CP值最高的一間

新北板橋｜牛室炙燒牛排

牛室炙燒牛排板橋府中店在2樓喔，可以搭電梯或走樓梯上去

新北板橋｜牛室炙燒牛排

裡面空間寬敞、光線明亮，靠窗還能偷窺外頭熱鬧街景，氣氛超適合多人聚餐

新北板橋｜牛室炙燒牛排

重點是他們那個自助吧，我真的要給他一個大拇指：熱食、炸物、披薩、湯品、甜點、冰淇淋、飲料通通有，不管你是肉控、蔬菜派，還是甜點腦，都能被餵飽

新北板橋｜牛室炙燒牛排

坐下來之後就會覺得，不只是吃牛排，整個自助吧真的會讓人一路吃到停不下來，跟朋友聚餐、想大吃一波，或是帶小孩來輕鬆吃一餐，都很適合，每個人都能找到自己喜歡的東西

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

菜單和價位

牛室炙燒牛排的菜單走的是「排餐＋自助吧吃到飽」路線，只要點一份主餐，就能直接享用整區沙拉、熱食、甜點、冰淇淋、披薩到飲料通通無限續

最便宜的排餐420元起，價格會依你選的肉品而不同，像菲力、牛小排、厚切牛排這些就比較高一點

板橋店比較特別，平日甚至可以「單點自助吧」，只要 388 元（不含週五晚上），不用點排餐也能爽爽吃一整區，非常划算

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

美國安格斯戰斧肋眼牛排12oz – $ 1099

戰斧肋眼牛排一端上桌，那份「哇～」的驚喜感，12oz 的戰斧肋眼大到像一把斧頭，深色鐵盤上還帶著微微的滋滋聲

新北板橋｜牛室炙燒牛排

一刀切下去，外層微脆的脆邊先發出輕脆聲響，裡頭卻是漂亮的淡粉色肉質，油花分布均勻又漂亮，這塊好好吃

新北板橋｜牛室炙燒牛排

安格斯牛的肉香厚實卻不油膩，讓你感受到柔嫩與彈性共存的口感，咀嚼的每一下都有肉汁慢慢滲出來

新北板橋｜牛室炙燒牛排

如果再搭配牛室特製的甜蔥醬，味道會多一點層次，卻又不會搶味，以這個厚度、風味與份量來說，$1099 真的很可以，特別適合慶祝、想吃好一點就選戰斧準沒錯

新北板橋｜牛室炙燒牛排

美國特級無骨牛小排7oz – $ 830

如果嫌戰斧太大塊了，這份 7oz 的美國無骨牛小排剛剛好，牛排外層烤得酥香，蒜片灑滿整片肉面，入口時先感受到牛小排特有的奶香甜味，軟嫩中帶著剛剛好的彈性

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

而且這次還用排餐限定價把火烤大白蝦一起加進來原價 $99，現在周年慶加點只要 $69，超級划算，大白蝦撥開後的蝦肉是那種會彈手的緊實，咬下去先脆再甜，蝦汁自然散開，完全吃得出新鮮度

就算牛排吃到後來覺得稍微飽了，來一隻蝦又會讓味蕾重新甦醒，再秒回去吃肉，超棒的搭配，所以推薦加點

新北板橋｜牛室炙燒牛排

頂級菲力牛排6oz – $570

如果想吃瘦肉不想油花，那菲力牛排就是首選，這塊全瘦肉沒有筋、沒有油花，因為是瘦肉熟度最多只有5分熟，再上去就會比較柴不好吃

新北板橋｜牛室炙燒牛排

切開的時候，斷面帶點粉嫩色超誘人，叉起來還有一點彈性，入口是那種很純的牛肉香，不會油、也不會厚重，反而是越嚼越甜，那種乾淨的肉味很耐吃

搭著蒜片或沾一點醬都不錯，但其實原味吃就很順，如果你平常就喜歡瘦肉、或不太能吃太油的牛排，這份點下去基本上不會踩雷

新北板橋｜牛室炙燒牛排

主餐排餐加點海鮮優惠

最近剛好遇到店裡周年慶，11/7～12/19 只要有點排餐，海鮮都能用特價加購，像火烤大白蝦從$99變$69、海老炸蝦也是$69、深海魷魚則是$99，整個很心動，不加一份好像對不起自己

我們這次就挑了炸蝦跟魷魚一起上桌，結果兩個都讓排餐看起來更澎湃，炸蝦外皮炸得金黃酥酥的，裡面的蝦肉紮實又甜，搭著牛排一起吃爽度翻倍

新北板橋｜牛室炙燒牛排

魷魚則是烤得亮亮的，口感Q彈帶著淡淡海味和烤香，配洋蔥絲吃起來又更清爽，整體就是那種「本來只想吃牛排，結果海鮮一起來更滿足」的感覺

新北板橋｜牛室炙燒牛排

牛室珍珠鮮奶茶、熊熊奶茶（每日限量）、牛室經典紅茶

他們家的飲料也蠻有意思的，尤其珍珠鮮奶茶，喝起來是順順的奶香路線，甜度不會太誇張，珍珠煮得很Q，配牛排完全不會衝突

中間那杯熊熊奶茶超可愛，是每日限量的那種，端上桌會讓人忍不住先拍個三張，熊熊慢慢融進奶茶裡的畫面有夠療癒，奶香厚一點但不膩

最右邊的經典紅茶走清爽系，甘甜但不澀，吃到後面如果想換口味、解一下油膩，它就是那個會被一口喝光的類型

新北板橋｜牛室炙燒牛排

自助吧吃到飽

他們家的自助吧真的蠻猛的，平日來只要388元（不含週五晚上）就能整區隨你拿（板橋店限定），難怪一到用餐時間人氣超高，走進去會先看到一整排熱食區，炸物、熟食、湯品都補得很勤，旁邊還有冰淇淋、飲料機、蔬果沙拉那些，整個空間很明亮乾淨

新北板橋｜牛室炙燒牛排

動線也不會卡卡的，最讚的是想吃什麼就自己夾，肚子餓一點來真的會吃得很開心，完全就是「來牛室吃排餐，結果自助吧先吃飽」的概念

新北板橋｜牛室炙燒牛排

自助吧熱食區

吃過主餐還沒飽，沒關係走到熱食區這一排，老闆不怕你吃，直接整排好料吃起來，因為菜色太多介紹幾樣我們喜歡的給大家（全部都親自吃過幫大家評鑑）

新北板橋｜牛室炙燒牛排

麻辣豆腐紅紅亮亮的，這鍋我超愛辣得很香，麻辣鴨血則是滑嫩那種，最後那鍋叻沙鍋咖哩味超明顯，很少在吃到飽看到的菜色，香到你會想多淋一點在飯上

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

蘿蔔糕煎得金黃有香氣，蛋餅偏厚實吃起來有飽足，辣炒年糕甜辣帶Q，很適合排餐中間換換口味

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

這區是主廚料理，內容不定期更換。那天剛好看到穿燙白蝦和炸雞兩款，白蝦新鮮甜、炸雞香酥涮嘴，下次來可以期待新的驚喜

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

這裡的披薩超有梗，除了基本款的夏威夷多汁又甜香，松露白醬的香氣一出馬就超誘人，最狂的是珍珠奶茶披薩，甜甜ＱＱ的珍珠搭在餅皮上，完全是邪惡系甜點披薩

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

這區有魯肉飯配鳥蛋，飯控必吃有夠香的，另外還有日式黑咖哩，味道都偏濃郁路線，淋在白飯上超級搭

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

這裡什麼都有 沙拉生菜一字排開二十幾種，想怎麼配都很自由，旁邊又是整排水果、布丁、果凍、小蛋糕，吃完主餐再走來拿一點甜甜的，真的超級剛好

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

炸物

還有一區是邪惡小點心區！迷你甜甜圈一拿就停不下來，熱量高但還是想吃，咬下去超滿足，旁邊還有五顏六色的蝦餅可以順手夾一把，吃正餐之後再來點這種小確幸

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

湯品

羅宋湯酸香又帶點番茄甜味，喝起來超暖；玉米濃湯奶香濃郁，配上酥酥的麵包丁更滿足，藥燉排骨一舀起來整個香氣撲鼻，冬天超適合，旁邊還有關東煮可以自己挑料，想吃清爽的、想喝熱熱的，都能在這邊找到剛剛好的那碗

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

飲料

飲料區選擇超多，想喝什麼都能自己來，爆米花是小朋友的最愛，邊吃邊等牛排上桌，咖啡機一鍵就有熱拿鐵暖心耶，飯後來一杯剛剛好，旁邊整排汽水機也很欠喝，可樂、雪碧全都任你按

新北板橋｜牛室炙燒牛排

清爽系的也有，像蘋果醋、茉莉綠茶，解膩又順口，吃多了來一杯真的很舒服

新北板橋｜牛室炙燒牛排

冰棒、冰淇淋

冰淇淋口味超多，都是杜老爺的，想挖幾球都沒人阻止，還能自己配甜筒，喜歡的巧克力和抹茶都挖兩三次才肯罷休

新北板橋｜牛室炙燒牛排

旁邊還有古早味冰棒，飯後拿一支走長輩很愛這種古早味，最後還有冰沙機，濃濃的芒果冰沙和冬瓜檸檬輪流出擊，吃到這區才是真正「完結篇」，整個自助吃到飽區超豐富

新北板橋｜牛室炙燒牛排

新北板橋｜牛室炙燒牛排

牛室炙燒牛排BEEFHOUSE 新北板橋府中店

地址：220台灣新北市板橋區館前東路26號2樓

電話：0229551500

時間：11:00–15:30、17:00–22:00 無公休

官網：牛室炙燒牛排訂位官網

文章來源：卡夫卡愛旅行