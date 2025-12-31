板橋幸福湳興里 珍寶貝創新協會結合成立照顧據點揭牌

新北市珍寶貝未來創新協會結合板橋區湳興里成立社區照顧關懷據點昨日揭牌啟用。 （記者吳瀛洲攝）

記者吳瀛洲／新北報導

新北市珍寶貝未來創新協會結合板橋湳興里卅 一日成立社區照顧關懷據點，這是板橋區第卅 七處據點，也是新北市第六三七處據點；珍寶貝協會理事長林玉燕表示，搶在明年生肖馬年前成立該協會第一處據點，象徵一馬當先、馬到成功。湳興里里長洪雅鈴指出，據點初步開放三天六個時段，有各式健康促進和養生保健、藝文音樂等課程，歡迎長輩參加，「幸福、快樂就在湳興里」。

湳興里社區照顧關懷據點卅一日上午熱鬧揭牌成立，主區志工帶著八十多歲阿嬤唱跳蚱蜢的失戀陣線和充滿歡樂的聖誕舞曲，阿嬤穿戴紅衣紅帽，跟著一起舞動，充滿活力。主持人林淑蕙老師笑稱阿嬤只有十八歲，眾人響起熱烈掌聲鼓勵。

市府社會局長李美珍致詞表示，珍寶貝未來創新協會由最有活力的動健康老師林玉燕，揪團多名教育界老師、藝文工作者、時尚造型師等熱心志工成立，先前已在三峽區結合西蓮淨苑道場的空間成立博雅銀髮俱樂部，現在又趕在歲末年初，結合板橋湳興里成立據點，未來還要繼續擴展，實現高齡再進化的夢想。

李美珍指出，新北長輩已高達八十萬三千多人，其中板橋區長輩有十一萬二千多人，占全區人口百分之二十點四七已是超高齡社會；目前板橋區努力佈建一六０處銀髮俱樂部，涵蓋全區一二六里，據點已成立含湳興共卅七處，提供健康、亞健康長輩就近活動，希望讓長輩在地安老、健康樂活。

湳興里長洪雅鈴表示，據點初步開放一、三、五上下午共六個時段，課程內容包括營養飲食、藝文飾品手作、桌遊、健康趣運動、手指曼波、音樂體適能等，歡在地長輩參加。