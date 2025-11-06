板橋幼貓鑽引擎蓋取暖受困 警循「喵喵聲」即時救援

新北市板橋日前一隻幼貓為尋找溫暖，不慎鑽進車輛引擎室內，受困長達一小時，民眾聽到貓叫聲報案求助，員警獲報到場設法聯繫車主到場，打開引擎蓋協助幼貓平安脫困。

員警與民眾合力救出小貓。（圖／翻攝畫面）

3日晚間10時許，板橋區中正路1巷全聯福利中心前，路過民眾聽見細微貓叫聲，發現疑似從停放路邊一輛休旅車內傳出，擔心牠受困太久會受傷，立刻打電話報案求助。

3名員警找來車主打開引擎蓋找貓。（圖／翻攝畫面）

轄區板橋分局板橋派出所3名警員接獲報案後迅速趕抵現場查看，確實聽到持續貓叫聲，隨即調閱車籍聯繫車主並說明狀況，車主聞訊前來開啟車輛引擎蓋，員警趴在冰冷的柏油路面用手電筒仔細搜尋引擎蓋各角落，終於確認小貓位置。

廣告 廣告

員警趴在地面查找貓咪蹤跡。（圖／翻攝畫面）

員警費時多次嘗試在引擎室縫隙中摸抓，終於成功將幼貓抱出，現場圍觀民眾響起一陣掌聲與歡呼，熱心民眾還買來貓罐頭與肉泥條為幼貓充飢，還有人準備紙箱與毛毯，讓小貓能取暖休息，甚至有一名男子主動表示願意收養幼貓，化解一場危機有了完美結局。

幼貓被放在紙盒裡由民眾認養。（圖／翻攝畫面）

警方表示，臺灣最美的風景是人，警民合力救援毛孩，是對生命的敬重與關懷，提醒民眾入冬夜晚氣溫驟降，汽車行駛後停車，引擎室留有餘溫，常成為貓咪取暖的藏身處，出門開車前可拍拍引擎蓋，小小舉動可守護一條寶貴生命。

延伸閱讀

南韓火力發電廠驚傳「60米高鍋爐倒塌」 7名工人仍遭埋

尼泊爾驚傳雪崩！5外國登山客+2嚮導遇難 4人仍下落不明

買完紅酒卻騎車墜崖！77歲法國老翁靠酒精撐過三天奇蹟獲救