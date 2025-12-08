板橋府中凌晨氣爆! "2餐廳炸成廢墟"碎片噴濺釀6傷

社會中心／洪巧璇、郭文海 新北報導

新北市板橋的府中商圈，發生氣爆案件，造成六人受傷！今天（8日）凌晨，位在商圈的〝爭鮮〞和〝定食8〞，突然發生大規模氣爆，導致餐廳整層被炸爛，大量殘骸、玻璃碎片噴濺，當時就有5名路人和對面住戶，遭到波及，其中一人更是當場倒地，還好六人都是輕傷，警消緊急出動29輛救護、消防車輛，到場搶救。

民眾走到半路，頓時天搖地動，招牌、玻璃從天而降，兩名路人被砸中倒地，其他人驚慌逃竄。傷者躺在廢墟中，身上被殘骸碎片劃傷，一旁路人本想上前幫忙，但就怕發生二次爆炸，民眾趕緊拉起朋友的手，拔腿狂奔逃離現場。騎樓監視器劇烈搖晃，伴隨爆炸聲響震耳欲聾，就能知道氣爆威力有多大，劫後餘生的民眾回過神來，現場已經宛如戰後廢墟。當時有不少的攤販正準備收攤，目擊這一切也讓他們難以置信，受到驚嚇後，久久無法平復。

目擊民眾：「就是砰一聲而已沒有預警的爆出來，（有路人受傷嗎）有知道的就3個，不知道有幾個2樓沒有預警的啦。」氣爆發生在8號凌晨1點左右，新北市板橋的府中商圈，這裡鄰近捷運站，熱鬧繁華，餐廳、商店林立，而氣爆地點，2樓的爭鮮跟定食8，疑似瓦斯鋼瓶爆炸，導致玻璃碎片、餐廳物品四處噴飛，就有4女1男路過，和一名對面住戶遭受波及，其中5人輕傷送醫，陸續出院。









消防vs.受災戶：「那個我們有警察會封鎖現場，不會讓你們的財物有受到損失啦，那個我門都沒有關啦，先不要關好不好，我們先帶他們到飯店。」一起嚴重的氣爆意外，還好發生在凌晨人潮最少的時候，否則後果不堪設想。





