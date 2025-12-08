板橋府中商圈凌晨氣爆！ 2樓毀損嚴重、滿路碎片釀5傷

位在新北市板橋區重慶路餐廳「定食8」，今（8）日凌晨驚傳氣爆意外。強大的爆炸威力造成2樓裝潢、招牌被炸飛，路面滿街都是建物、玻璃碎片。整起事故也造成5路人受傷，其中1男4女送醫治療，所幸皆無生命危險。警消趕抵現場，在樓梯間內找到4支瓦斯鋼瓶，至於詳細事故發生原因，仍有待釐清。

新北市消防局長陳崇岳到場說明最新狀況，他表示，目前消防人員已對現場進行3次完整搜索，主要的爆炸點集中在2樓餐廳爭鮮、定食8周邊，整個裝潢遭爆炸破壞，初步發現現場存在4支瓦斯鋼瓶，氣爆毀損範圍大約174平方公尺、50坪左右，經了解事故餐廳於晚間9時30分結束營業，最後一名員工於10時離開，至於為何凌晨會突然發生氣爆，仍待進一步調查。

新北市長侯友宜今日早上前往現場視察，指出目前爆炸原因與店家關係消防局還在釐清中，所有鄰損已由結構技師會同區公所同仁逐戶鑑定。新北市工務局長馮兆麟也回應，目前發現2樓與3樓地板有隆起現象，後續將要求業者改善後才會同意復業。前後方向的住戶後陽台也發生脫落，會由工會鑑定，確認安全無虞後，再與住戶協調後續處置。

爭鮮集團發聲明表示，本公司於事發後立即通報消防單位，並啟動緊急應變程序，全力協助現場處置，共造成5名路人受影響送醫，皆清醒並已陸續離院返家。目前已經取得相關聯繫方式，後續將持續主動慰問並提供必要協助。