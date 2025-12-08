板橋府中商圈凌晨氣爆 5傷出院、鄰損多戶市府啟動求償

（記者陳志仁／新北報導）新北市板橋區府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆意外，造成5名民眾受輕傷，所幸經治療後均已出院，事故發生後，至於氣爆原因仍待火調單位釐清；新北市長侯友宜受訪時表示，專案小組將追查氣爆成因、釐清責任，市府已成立專案小組協助受影響的住戶依法求償。

圖／新北市政府消防局長陳崇岳向新北市長侯友宜說明狀況。（新北消防北海六號臉書）

氣爆發生於今日凌晨約1時左右，地點位於板橋重慶路，為9層RC建築物2樓餐廳，爆炸威力強大，不僅造成現場店家毀損，也波及周邊多戶住家；侯友宜指出，目前初步檢視顯示，對面約有4戶、正前方約有2戶受波及，實際鄰損戶數仍需勘查後才能確認。

圖／新北市板橋區府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆意外，造成5名民眾受輕傷。（新北市政府消防局提供）

至於氣爆是否發生於廚房或休息室的區域？侯友宜回應，現場確實存在桶裝瓦斯，但氣爆源頭與確切的位置，仍須等待火災鑑定小組完成鑑定，「真正的地點和因素，我們會在火災鑑定小組鑑定的結果出來後，向大家做一個詳細的說明。」

圖／新北市板橋區府中商圈今（8）日凌晨發生氣爆意外。（新北市政府消防局提供）

對於大樓住戶目前的狀況？侯友宜說，基於安全考量，相關樓層仍維持封鎖，尚未開放住戶返家，交通動線則已恢復順暢；他強調，為了住戶的安全，待結構安全無虞後，才會讓住戶回到原處，目前住戶已於昨晚獲得妥善安置。

針對後續求償問題，侯友宜直言，市府會主動逐戶了解受損的情況，呼籲住戶協助拍照存證，市府將協同鑑定結果，協助住戶向肇事者依法求償；至於業者與大樓目前是否停水停電、無法營業等狀況，侯友宜說，市府正加速釐清結構安全與受損範圍，沒有損害的部分將儘速開放，以減少對商家營運的影響。

新北市政府消防局局長陳崇岳說明，今日凌晨1時左右，板橋區發生疑似氣爆的事故，消防局立即派遣 29 車 88 名消防人員前往搶救，市長侯友宜也到場關心，他與工務局長馮兆麟向市長說明狀況；工務局已協同結構技師進行建物結構安全評估，環保局亦派員清理現場，現場為事故的原因正由相關單位調查中。

