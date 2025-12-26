板橋府中商圈大樓氣爆鑑定出爐 結構無大礙、耐震力稍降補強可恢復

新北市板橋區府中商圈一棟商業大樓日前發生氣爆，造成5人受傷，新北市府針對建物進行安全鑑定，今天初步鑑定結果出爐。新北土木技師公會表示，修補後整體安全結構無大問題，無需拆除大樓，氣爆後大樓耐震能力稍降低，經補強仍可恢復，二樓事故點及三樓部分區域損壞較嚴重，建議暫時封閉修理。

新北市板橋區府中商圈8日凌晨發生公安事故，重慶路12巷二樓餐廳疑似氣爆，造成多名路人遭噴飛的碎片砸傷。（中央社資料照）

新北市板橋區府中商圈8日凌晨發生公安事故，重慶路12巷二樓餐廳定食8疑似氣爆，建物玻璃、招牌等被炸飛，多名路人遭掉落的碎片砸傷，幸無大礙。

新北土木技師公會受託針對大樓進行結構安全鑑定，今天初步鑑定結果出爐。理事長丘達昌接受電訪表示，經修補後，整體安全結構無大問題，無需拆除大樓。二、三樓部分區域明顯損壞，建議暫時封閉修復。

新北土木技師公會透過新聞稿說明，大樓原設計可承受的地震震度為4級至5級強，氣爆損傷二、三樓的局部結構後，抗震能力降為原本的96.9%，能承受的震度是4級至5級強。未來補強結構後，建築物仍能恢復原本的耐震能力。

公會指出，事故地點二樓的RC外牆全數毀損，已進行拆除，三樓RC梁均明顯裂開，建議暫時封閉修復，其餘區域可開放清理或修繕。位於氣爆事故點正上方的三樓樓板也明顯損壞，需重新修復才可進出使用。

公會表示，一樓多為玻璃門窗毀損，無明顯結構體損傷，建議可開放供設施清理或修繕。四樓以上至九樓大多是門扇、窗戶變形破損，修繕後搭配機電設施與消防設備檢修無虞後，可正常使用。地下室則是既有混凝土構造龜裂或瑕疵，應非氣爆事件所致。