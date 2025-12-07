板橋府中商圈定食8氣爆！玻璃、招牌飛砸 路過民眾6傷
8日凌晨12點多，新北板橋重慶路上位在二樓的定食8餐廳，疑似瓦斯鋼瓶外洩發生氣爆，包括招牌、鐵皮、玻璃紛紛往下方砸落，砸中1樓路過的民眾，造成6人受傷。幸好當時員工都已經下班，才沒有釀成更嚴重傷亡。
深夜遠處一間餐廳瞬間氣爆，玻璃、鐵架全都炸飛到大馬路上。街道上聚集許多消防車、救護車，大批警消也馬上到達現場，馬路邊還能看見，有民眾躺在地上，緊急送醫治療。
事發現場相當駭人，抬頭一看，整個2樓餐廳玻璃都被炸光，連招牌鐵架也被炸飛，砸落在街道上，現場滿目瘡痍。目擊民眾：「那個是砰一聲而已，就砰一聲，沒有預警的爆出來。」
這起案件就發生在新北板橋，8日凌晨12點57分，位在重慶路上的定食8餐廳，不明原因突然氣爆，就連旁邊的迴轉壽司店也被波及，玻璃往下方砸落的瞬間，砸中1樓路過的民眾，造成5名女子、1名男子受傷，還有人耳膜被震傷，趕緊送醫治療。
目擊民眾友人：「（目擊者）稍早是在我這邊上班，在台北市，是下班回來的過程，他要走這段回家，剛好就遇到氣爆，（有什麼明顯外傷嗎），目前沒有我有檢查目前沒有，但是心靈上還是覺得讓他去醫院檢查。」
幸好事發當時已經是下班時間，員工們都沒有離開，才沒有釀成更嚴重傷亡。新北消防局長陳崇岳：「目前他有接有3大1小4支鋼瓶，依法律規定他可以，因為他做營業使用，目前的部分，相關原因還在調查中。」
現場找到的4個瓦斯桶，最大的是20公斤，不排除是瓦斯鋼瓶外洩，導致事故發生，目前已經沒有洩漏問題，但實際氣爆原因，相關人員進一步搜索中。
