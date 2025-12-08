板橋府中商圈氣爆波及5路人 侯友宜一早視察現場：鄰損依法求償

新北市板橋府中商圈今天（8日）凌晨發生氣爆意外，波及5名路人造成輕傷，新北市長侯友宜 一早前往視察。（圖／新北市政府提供）

新北市板橋府中商圈今天（8日）凌晨發生氣爆意外，波及5名路人造成輕傷，所幸目前皆已平安出院。新北市長侯友宜上午7時許率隊視察現場，他說，爆炸原因消防局正在鑑定當中，至於鄰損，將由結構技師、區公所同仁逐戶檢查，市府也將成立專案小組，協助鄰損住戶依法求償。

板橋府中商圈位於某大樓的「爭鮮」和「定食8」餐廳，今天凌晨發生氣爆，造成5人受到輕傷，目前都已出院；這起氣爆也造成周邊20、30戶遭受波及影響。

侯友宜受訪表示，消防局還在鑑定爆炸原因當中，至於鄰損部分，將由結構技師、區公所人員逐戶檢查；市府也成立專案小組，協助受影響的住戶依法求償。

廣告 廣告

關於後續求償管道，侯友宜指出，市府會主動挨家挨戶去了解，損壞的部分由住戶及相關人員共同拍照存證，找出鑑定因素，誰要負責任，市府會和住戶一同向肇事者求償。



回到原文

更多鏡報報導

板橋府中商圈深夜氣爆瞬間曝光！定食8、爭鮮炸成碎片 樓梯驚見4瓦斯鋼瓶

板橋定食8、爭鮮凌晨突氣爆 3女路過被炸飛送醫

李四川表態願參加新北市長初選 侯友宜、劉和然回應了