板橋府中商圈氣爆瞬間畫面曝光！2女當場噴飛倒地

監視器錄下氣爆前5名年輕男女正好走過店門前。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋府中商圈內的「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳，今天（8日）凌晨傳出氣爆，共計造成6人受傷，其中5人送醫，所幸均為輕傷並無生命危險；而如今另一段現場影像曝光，當時有5名年輕男女路過店門前，氣爆瞬間強大的氣流以及噴飛出來的物品，造成2名女子直接摔倒在地，其中1人更因此倒地不起，氣爆後，眾人紛紛圍上前檢視女子傷勢，所幸只有輕傷，送醫後並無大礙。

透過畫面可見，5名年輕男女今天（8日）凌晨0時許，走在板橋重慶路上，其中1名男子走在2名女子身旁，另名男子則是背著另名同伴，才剛通過店門前，下一秒就發生氣爆，大量玻璃碎片、看板以及店內雜物，全都隨著氣爆所帶來的氣流全噴飛到馬路上。

2名女子因氣爆而當場倒地，另外3人則立即逃離，隨後折返查看2女傷勢狀況。（圖／翻攝畫面）

其中走在最接近店面的2名女子，當場跌倒在地，另外3人當下立即跑離現場，隨後立即折回來查看2名倒地女子傷勢，只見其中1女當下便立即起身，另1名女子則是倒地不起。

後續其他民眾聽聞氣爆聲響，連忙外出查看，並上前檢視倒地女子傷勢狀況，所幸後續5人傷勢都不嚴重，送醫後均無生命危險，而目前確切氣爆原因，仍待後續進一步釐清。

眾人上前查看倒地女子狀況。（圖／翻攝畫面）

