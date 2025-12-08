板橋府中商圈氣爆釀災 29戶災戶須安置5戶14人

記者莊淇鈞／新北報導

新北市板橋區府中商圈內，今天（8日）凌晨0時許，重慶路上2樓的「定食8」餐廳，疑似瓦斯外洩造成氣爆，總共造成6人受傷，其中5名傷者送醫，1名傷者拒送，而送醫的傷者經診治後今早已全部出院。這場氣爆造成現場對向兩側的重慶路單號與12巷路段的住家玻璃、商家招牌也遭波及，經市府相關單位訪視45戶鄰近住戶，有29戶因氣爆受到波及損害，其中5戶共14人需要安置。

據了解，氣爆「定食8」所在的重慶路10號建物，市府將調查受災戶的受災情形，後續會將受災狀況建檔造冊，跟發生氣爆處的業者招開協調會，協助受災戶代位求償，目前也委託新北市土木技師公會，做受災戶樓層結構鑑定，後續看是不是允許開放住戶回來收拾東西。

而氣爆處所在的重慶路10號僅7樓1戶住家，該戶5人皆安全無傷，安置在飯店，重慶路10號建物的2樓餐廳受氣爆炸裂，不只玻璃破裂，後陽台還明顯推出，3樓醫美業者地板隆起，共用樓梯通道嚴重毀損，重慶路10號對向2側，對面重慶路的單號1～2樓有3戶受波及，包括玻璃破裂、招牌毀損，12巷的1～3樓門窗破裂等狀況。

經市府相關單位訪視，周遭45戶鄰近住戶，有29戶因氣爆受到波及損害，其中5戶共14人需要安置，氣爆的整棟建築物「需要結構安全鑑定」，其他受災戶除了玻璃、窗框毀損安全沒問題，結構安全鑑定未完成前，期間可能需要1個禮拜左右，現場暫時無法進入也不能復電。

