板橋府中商圈氣爆！ 土木技師初步清查結果曝光
新北市板橋府中商圈重慶路上的「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳，今天（8日）凌晨傳出氣爆；土木技師公會理事長丘達昌今天下午受訪時指出，經專業技師進入檢視，事發大樓4樓以上，沒有明顯受損情形，基本上可以進入，但1至3樓部分有許多結構上損害的現象，必須等清理工作完成，再做詳細檢查，後續分析評估低樓層損害程度是否會影響到抗震程度，至於整棟大樓的安全，預估兩到三周完成詳細的安全檢查。
板橋區長陳奇正指出，受災收容安置部分5戶14個人，都已經進行這個收容安置，在我們這個府中商圈附近的這個旅館；另外，經過我們這個清查，總共有 29戶受災戶，目前也已留下相關資歷，另有玻璃破損或是門窗沒有辦法開啟等問題，還有包括一些沒有辦法營業的這個受經濟上的一些損失，都已請他們登記，後續區公所會召開協調會向業者求償。
土木技師公會理事長丘達昌則說，土木技師公會派遣專業技師進入大樓與周邊房舍進行清查，首先在重慶路對面與旁邊巷弄進行清查，大部分受損都是氣爆瞬間損傷到窗戶、鐵窗等部分，房屋本身並無破損等問題。
土木公會理事長丘達昌說，大樓本身部分，從1樓清查到頂樓，那從4樓以上，並沒有明顯的受損的情形，那基本上是可以進去；不過1到3樓部分，發現相當多結構方面的損壞，這個損壞現象要等清理工作完成後，再進去做詳細檢查，再帶回辦公室分析，評估這棟大樓低層樓部分，損壞程度會不會影響到整棟大樓抵抗地震，萬一這段時間地震突然來，可能會有甚麼影響。
理事長丘達昌說，4樓以上部分，目前是可以進去，但是由於電梯、供電系統損壞，因此使用上非常不便，公會這邊建議指揮中心，裡面使用者若要進入取用物品，如文件等等，再有戒護的狀況下是可以進去的，但是到了夜間照明度不足，是不適合進入的。
丘達昌最後表示，整棟大樓安全部分，預估兩、三周內完成詳細的安全檢查，進行整棟建物的體檢，去確認整棟建物本身目前抵抗地震、承重能量，再對外做正式報告。
