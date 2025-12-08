板橋府中商圈氣爆！ 土木技師到場初步勘查出爐

氣爆現場大量雜物掉落在地。（圖／翻攝畫面）





新北市板橋府中商圈重慶路上的「爭鮮」跟「定食8」共用餐廳，今天（8日）凌晨傳出氣爆，共計造成6人受傷，其中5人送醫，所幸均為輕傷並無生命危險；土木結構技師今天（8日）上午也前往事發現場勘查，初步檢視，整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

新北市工務局指出，土木技師初步現場勘查，2樓天花板裝修大面積崩落，另近爆炸點天花板混凝土剝落鋼筋裸露、外牆牆體損毀傾倒、3樓部分天花板裝修崩落、地板隆起；整體結構安全尚待技師檢視相關現況與資料再作進一步詳評，另周邊已勘查建築物多為玻璃破損，結構無明顯損壞。

